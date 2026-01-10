KĽDR obviňuje Južnú Kóreu: Mali ich natáčať dronom. Za svoju „hystériu“ zaplatia „vysokú cenu“

Severokórejská armáda v sobotu obvinila Južnú Kóreu z porušenia jej suverenity. Tvrdí, že nad územím krajiny začiatkom tohto týždňa preletel juhokórejský dron, ktorý zostrelila. Hovorca armády KĽDR zároveň varoval, že Soul za to zaplatí „vysokú cenu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a DPA.
Hovorca uviedol, že 4. januára armáda zostrelila dron, ktorý údajne snímal kľúčové zariadenia krajiny.
Hovorca armády: „Vojenskí štváči“ v Soule zaplatia
Severokórejská tlačová agentúra KCNA zverejnila fotografie zničeného dronu spolu s tvrdením, že bol vypustený z juhokórejského mesta Inčchon.
⚡️🇰🇵 Korean People’s Army spokesman issued a statement „The Republic of (south) Korea should be ready to pay a high price for having committed another provocation of infringing on the sovereignty of the DPRK with a drone“
*south Korea sent a surveillance drone 8km inside the… pic.twitter.com/O7yNH4esLD
— MenchOsint (@MenchOsint) January 9, 2026
KĽDR tiež tvrdila, že k podobnému incidentu s dronmi došlo v septembri minulého roka a obvinila Južnú Kóreu, že aj po zmene vlády v Soule v júni minulého roka pokračuje v provokatívnych činoch v blízkosti hraníc.
Hovorca severokórejskej armády opísal Južnú Kóreu ako „nepriateľa, ktorý je voči nám najviac nepriateľský a ktorého povaha sa nikdy nezmení“. Pohrozil tiež, že „vojenskí štváči“ v Soule zaplatia „vysokú cenu“ za svoju „neodpustiteľnú hystériu“.
Medzičasom juhokórejský minister obrany An Kju-bäk poprel tvrdenia Pchjongjangu s tým, že sú „absolútne nepravdivé“.
