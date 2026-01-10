KĽDR obviňuje Južnú Kóreu: Mali ich natáčať dronom. Za svoju „hystériu“ zaplatia „vysokú cenu“

Foto: ilustračné, SITA / Korean Central News Agency/Korea News Service via AP / reprofoto, X.com (Korean Central News Agency/Korea News Service)

Michaela Olexová
TASR
Hovorca opísal Južnú Kóreu ako „nepriateľa, ktorý je voči nám najviac nepriateľský a ktorého povaha sa nikdy nezmení“.

Severokórejská armáda v sobotu obvinila Južnú Kóreu z porušenia jej suverenity. Tvrdí, že nad územím krajiny začiatkom tohto týždňa preletel juhokórejský dron, ktorý zostrelila. Hovorca armády KĽDR zároveň varoval, že Soul za to zaplatí „vysokú cenu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a DPA.

Hovorca uviedol, že 4. januára armáda zostrelila dron, ktorý údajne snímal kľúčové zariadenia krajiny.

Hovorca armády: Vojenskí štváči“ v Soule zaplatia

Severokórejská tlačová agentúra KCNA zverejnila fotografie zničeného dronu spolu s tvrdením, že bol vypustený z juhokórejského mesta Inčchon.

KĽDR tiež tvrdila, že k podobnému incidentu s dronmi došlo v septembri minulého roka a obvinila Južnú Kóreu, že aj po zmene vlády v Soule v júni minulého roka pokračuje v provokatívnych činoch v blízkosti hraníc.

Hovorca severokórejskej armády opísal Južnú Kóreu ako „nepriateľa, ktorý je voči nám najviac nepriateľský a ktorého povaha sa nikdy nezmení“. Pohrozil tiež, že „vojenskí štváči“ v Soule zaplatia „vysokú cenu“ za svoju „neodpustiteľnú hystériu“.

Medzičasom juhokórejský minister obrany An Kju-bäk poprel tvrdenia Pchjongjangu s tým, že sú „absolútne nepravdivé“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Filip Turek plánuje podať žalobu na Petra Pavla. Prezidentove slová sa ho vraj dotkli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac