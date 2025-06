Kino sa zmenilo na ring: Počas premietania filmu sa dvaja muži pobili, padali aj päste. Do sály musela doraziť polícia

Sobotný večer v košickom kine v obchodnom centre Optima sa skončil nepríjemným incidentom, ktorý narušil pokojný priebeh premietania. Priamo v kinosále došlo k fyzickému konfliktu medzi dvoma mužmi, ktorý si vyžiadal aj zásah polície.

Ako upozornil Korzár, jeden z divákov mal počas premietania opakovane rušiť ostatných svojím hlučným a neprimeraným správaním. Ani po viacerých upozorneniach sa neupokojil, čo napokon viedlo k ostrej slovnej výmene s iným návštevníkom. Konflikt však neskončil len pri slovách a prerástol až do fyzického napadnutia, pri ktorom došlo k úderom päsťou. Jeden z mužov utrpel zranenia v oblasti tváre.

Pri incidente bola aj naša kolegyňa

Zhodou okolností sa na inkriminovanom premietaní zúčastnila aj naša kolegyňa z redakcie interez, ktorá si večer prišla pozrieť film 28 rokov neskôr a o svoje pocity z premietania sa podelila aj v recenzii. Situáciu v kine nám opísala ako zmätočnú, pričom dodala, že nikto zo zamestnancov divákom nič nevysvetlil.

„Najprv počas prvej tretiny filmu vošli dnu takmer všetci zamestnanci kina a niečo riešili vzadu. Sedeli sme vpredu, takže sme netušili, čo sa deje, len sme videli, že začali pobehovať hore-dolu,“ spomína.

„Po asi pätnástich minútach film zastavili, rozsvietili sa svetlá a dnu vošli dvaja silní páni. Až neskôr sme pochopili, že to boli policajti. Spolu s nimi následne z kinosály odišli dvaja muži.“ Následne film opäť spustili, no zážitok z filmu bol už poznačený jeho narušením. „Nikto nám nič nevysvetlil, bolo to celé zmätočné. Film trošku meškal, asi o štyri minúty. Na konci sa len jeden zo zamestnancov postavil na spodku schodov, ospravedlnil sa a tým to haslo.“

Polícia incident rieši ako priestupok

Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá situáciu riešila priamo v obchodnom centre. Zásah pre Korzár potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

„V sobotu vo večerných hodinách prijala polícia na tiesňovej linke 158 oznámenie, že v kine v jednom z obchodných centier malo dôjsť k napadnutiu osoby. Uvedenú udalosť policajti nateraz preverujú v zmysle zákona o priestupkoch ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu,“ uviedla Ivanová.

Doplnila, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony s cieľom objasniť celý incident. „Preto bližšie ani podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť,“ dodala.