Kim Čong-un opäť provokuje: Vypálil neidentifikovanú balistickú raketu, nie je to prvýkrát

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet.

Severná Kórea v utorok vypálila neidentifikovanú balistickú strelu smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda a japonské ministerstvo obrany. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a AP.

Raketu vystrelili z východného pobrežia Severnej Kórey, informovala juhokórejská armáda vo svojom vyhlásení. Ide o druhý podobný test Pchjongjangu tento mesiac. Začiatkom januára KĽDR potvrdila testovací odpal hypersonických rakiet s cieľom preveriť schopnosť armády v oblasti odstrašovania. Na odpal dohliadal samotný vodca krajiny Kim Čong-un.

Chcú zlepšiť presnosť úderov

Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, vyprovokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska. Pchjongjang sa tiež chystá v najbližších týždňoch usporiadať historický zjazd svojej vládnej komunistickej Kórejskej strany práce (KSP) – prvý za päť rokov. Pred týmto stretnutím nariadil Kim Čong-un „rozšírenie“ a modernizáciu výroby rakiet v krajine.

