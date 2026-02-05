Keď potlesk stíchne, realita prehovorí. Herec z Kameňáku Josef Carda prehovoril o dôchodku, ilúzie idú bokom

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Legendárny herec otvorene priznal svoj dôchodok.

Na javisku rozdával smiech, pred kamerou roky bavil celé generácie. No aj život herca má chvíľu, keď sa reflektory stlmia a prichádza otázka, ktorú si skôr či neskôr položí každý: z čoho budem vlastne žiť? Sláva totiž neznamená istotu a známe meno automaticky nezaručuje bezstarostnú starobu. Herec Josef Carda sa rozhodol o tom prehovoriť otvorene.

Josef Carda, ktorý v mnohých vzbudzuje spomienky a nostalgiu na minulé časy, keďže na začiatku 2000. rokov pôsobil v humoristickej relácii Tele tele, pred niekoľkými dňami oslávil životné jubileum a na torte sfúkol sedemdesiat sviečok. Oslavy sa však nekonali, aspoň zatiaľ. „Dohodli sme sa s rodinou a priateľmi, že ho oslávime až v lete,“ prezradil herec pre český web Prima Ženy.

Sláva mu vyšší dôchodok nezaručila

Umelec, ktorý si zahral v televíznych projektoch ako Kameňák a Rebelové, sa vo svojom zrelom veku cíti fit. Zjavne sa o seba aj príkladne stará. „Chodím so psom na dlhé prechádzky, cvičím a neprežieram sa,“ poznamenal s úsmevom herec, ktorý je už dôchodcom.

Ako sám priznáva, jeho penzia nie je nijako výnimočná. Má takú, akú má veľká časť bežných ľudí. Žiadne herecké privilégium, žiadny nadštandard, ktorý by mu umožnil pokojne sa usadiť doma a prestať pracovať. On si však na to nesťažuje. „Dôchodok mám priemerný. A že budem pracovať až do konca života, s tým som počítal. Ja aj tak neviem príliš odpočívať,“ pokračoval Josef Carda.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa artagentcz (@artagent.cz)

Zatiaľ čo iní si sťažujú na výšku dôchodku, on si z toho nerobí ťažkú hlavu. Keďže mu neposkytuje veľký luxus, netají sa tým, že s dôchodkom ako jediným príjmom by si pohodlný život nevedel predstaviť. Aj keď má za sebou desiatky rokov úspešnej kariéry, systém sa k známym tváram nespráva inak než k ostatným.

Herec zároveň nepriamo poukazuje na realitu, ktorú rieši mnoho seniorov: priemerný dôchodok často nestačí na aktívny a dôstojný život, najmä ak človek nechce len prežívať, ale žiť naplno.

Rozhodol systém

