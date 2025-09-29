KDH čakajú veľké rokovania: Riešiť budú nejednotné hlasovanie členov poslaneckého klubu. Proti novele ústavy boli dvaja

O aktuálnej politickej situácii má v piatok (3. 10.) rokovať predsedníctvo a následne Rada KDH. Avizoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Horecký (KDH) novinárom v parlamente. Preberať sa podľa neho má aj minulotýždňové hlasovanie o novele ústavy.
„Budeme sa rozprávať o tom, ako vyhodnotíme nejednotné hlasovanie síce nečlenov KDH, ale členov poslaneckého klubu KDH, ktorí sú tiež viazaní uznesením Rady KDH,“ povedal Ján Horecký podľa informácií TASR.
Horecký zároveň potvrdil, že s poslancami Františkom Majerským a Františkom Mikloškom, ktorí za zmenu ústavy nehlasovali, zatiaľ o tejto veci nediskutoval.
„My sme sa uchádzali o to, aby hlasovali spolu s nami, členmi KDH, za ústavu tak, ako sme predložili pozmeňujúce návrhy s tým, že nás k tomu zaviazala dvakrát aj Rada KDH. Tak samozrejme, že sa o tom budeme rozprávať. Ale budem sa o tom rozprávať v prvom rade s nimi ako člen predsedníctva a nie cez médiá,“ odkázal.
Debata bude aj o spolupráci opozície pri protestoch
Kresťanskí demokrati by v piatok mali prebrať aj otázku týkajúcu sa spolupráce v rámci opozície pri organizovaní protestov. Horecký deklaroval, že KDH je dôslednou opozičnou stranou.
Parlament v piatok (26. 9.) schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.
Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky.
Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
