Kauza so slayádou pokračuje: Štát chce späť svoje milióny. Drucker hovorí o vrátení peňazí za sporný nákup

Štát chce dostať späť peniaze použité na sporný nákup bývalého outletu Voderady pri Trnave. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je tiež zastupujúci podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, o tom v piatok informoval, odpovedajúc na otázky novinárov pred rokovaním vlády.
Ucelený materiál o tejto problematike chce neskôr predložiť na vládu. Úrad bývalého vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý vlani na poste skončil, poskytol pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC) na kúpu spomínanej nehnuteľnosti takmer 17 miliónov eur.
Drucker hovorí o transparentnej spolupráci s partnermi
„Ak nájdeme rozsahom a obsahom takéhoto inovačného centra transparentný spôsob, dôveryhodný s partnermi, ktorí sa za to postavia, s tým, že to nebude celé postavené na rukách štátu, poďme do toho,“ uviedol Drucker. Očakáva však, že ak takáto spolupráca vzíde, štát bude mať nárok v nejakom čase na vrátenie kúpnej ceny.
„Toto považujem za kľúčové pre dôveru ľudí, asi potom odpadnú všetky špekulácie o tom, akú cenu to malo mať. Ak nájdeme partnerov, ktorí sú ochotní zaplatiť vstupnú cenu,“ dodal minister.
Pre nákup bývalého outletu Voderady zo zdrojov štátu sa uskutoční poslanecký prieskum na Úrade podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Odsúhlasili to členovia Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti 8. decembra 2025. Poslanecký prieskum by sa mal uskutočniť od 15. januára do 16. februára a jeho výsledky by mali byť známe do 28. februára.
