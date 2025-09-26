Kauza dotácií na luxusné vily má dohru: Obvinili dve osoby, spôsobili škodu za viac ako 151-tisíc eur

Ilustračná foto: Fafokan.sk

Martin Cucík
TASR
Prípad sa týka projektu zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Polícia obvinila dve osoby a jednu firmu v súvislosti s neoprávneným čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov v prípade známom ako „Kauza haciendy“. Škoda presiahla 151 000 eur.

Obvineným v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ obvinil dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu v súvislosti s neoprávneným čerpaním nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,“ uviedol hovorca.

Škoda viac ako 150 000 eur

Podľa zistení vyšetrovania malo podľa neho dôjsť k spôsobeniu škody vo výške viac ako 151 000 eur, ktorá pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prípad sa týka projektu zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. „Obvineným je kladené za vinu, že sa mali dopustiť zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu subvenčného podvodu a zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Všetky skutky mali byť spáchané formou spolupáchateľstva,“ priblížil hovorca. Dodal, že v trestnej veci vykonáva dozor Krajská prokuratúra v Bratislave.

