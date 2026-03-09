Katka Jakeš oslávila 40 s obrovskou tortou od mamy: Otvorene zhodnotila posledných desať rokov aj priority

Foto: Instagram (katka.jakes)

Frederika Lyžičiar
Vstúpila do novej životnej dekády presne tak, ako si to predstavovala.

Okrúhle životné jubileá bývajú často príležitosťou na bilancovanie, spomienky aj oslavy v kruhu najbližších. Inak tomu nebolo ani v prípade známej slovenskej tanečníčky, ktorá sa o momenty zo svojho výnimočného dňa podelila so svojimi fanúšikmi.

Tanečníčka Katarína Jakeš sa na svojom Instagrame pochválila záberom z oslavy svojich 40. narodenín, na ktorej nechýbala veľká jahodová torta so sviečkami. Okrúhle jubileum oslávila v emotívnej atmosfére a pri tejto príležitosti sa podelila aj o krátke zamyslenie nad poslednými rokmi svojho života a hodnotou blízkych vzťahov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katka Jakes (Stumpfova) (@katka.jakes)

Obyčajne neobyčajná oslava a nové životné priority

Katarína Jakeš opísala svoj narodeninový večer ako moment, ktorý bol presne taký, aký má rada – jednoduchý, no plný emócií. „Milujem obyčajne neobyčajné veci, a presne taká bola moja včerajšia oslava,“ napísala na sociálnej sieti k fotografii, na ktorej stojí pred veľkou tortou ozdobenou čerstvými jahodami.

Priznala tiež, že tento príspevok venovala sama sebe a zamysleniu nad uplynulými rokmi. „Tento post venujem sama sebe. Posledných desať rokov bolo pre mňa intenzívnou cestou sebapoznávania, materstva a rôznych životných skúšok. Dnes som tu – silnejšia než kedykoľvek predtým a s jasnejšími prioritami,“ napísala úprimne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katka Jakes (Stumpfova) (@katka.jakes)


Pri príležitosti štyridsiatky sa zároveň zamyslela aj nad tým, čo je pre ňu v živote najdôležitejšie. „Viem, čo chcem. A rovnako viem, čo už vo svojom živote nechcem,“ priznala otvorene. Najväčšiu hodnotu podľa nej predstavujú vzťahy s najbližšími. „Milujem svoju rodinu, svojich najbližších priateľov a naše vzťahy si nesmierne vážim a hýčkam,“ zdôraznila.

Atmosféru večera opísala ako spontánnu a úprimnú. „Ďakujem za včerajší večer. Bol plný spontánneho smiechu, lásky a dobrých ľudí. Presne tak to mám rada – úprimne, bez pretvárky,“ dodala.

Tortu pripravila mama

