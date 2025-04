Karolína z Ruže pre nevestu prezradila, čo ju v šou najviac šokovalo. Odhalila aj detail z prvého rande s Rasťom

Karolína Michalčíková vyhrala v roku 2022 titul Miss Universe SR, pričom jej druhou vicemiss sa stala Mária Glatzová, ktorú všetci poznajú najmä ako Majku zo šou Love Island. Finalistkou tejto šou bola v tomto roku aj kontroverzná Ráchel Karnižová, a tak šlo skutočne o pamätný ročník. Teraz sa k misskám, ktoré šli do reality šou, pridala aj Karolína.

Krásna brunetka v príbehu na sociálnej sieti najnovšie odpovedala na viacero otázok jej fanúšikov. Samozrejme nechýbali ani otázky k Ruži pre nevestu. Priznala napríklad, že ak by si ju na konci Rasťo nevybral, druhú šancu by od nej nedostal. Ak by nebola jeho prvá voľba, nevidí dôvod, prečo by mala byť druhá alebo tretia. Týmto mottom sa vo všeobecnosti riadi pri všetkých vzťahoch.

Čo ju v šou najviac šokovalo

„Nikdy by som nebola povedala, že by som mohla skončiť v reality šou,“ priznala Karolína a prezradila, že prihlásiť sa bol nápad jej sestry, keďže ona sama by na to nenabrala odvahu.

„Čo ma tam prekvapilo… Asi všetko. V takom pozitívnom aj nie úplne pozitívnom slova zmysle,“ povedala víťazka Miss Universe SR a dodala: „V každom prípade šok bol to, že nám zobrali telefóny a boli sme bez nich, takže bez kontaktu a naozaj proste zavreté len samé so sebou, čo je samé o sebe proste „magorina“ úplná.“

Pozitívne ju naopak prekvapil prístup ľudí a to, že to nebolo také náročné ako iné reality šou ako sú Farma či Survivor, kam by sa Karolína podľa vlastných slov neprihlásila. Celkovo priznala, že Ruža pre nevestu bol pre ňu jediný prijateľný formát, a tak je nepravdepodobné, že by ju diváci v budúcnosti videli aj niekde inde.

Aký má názor na dievčatá a čo sa stalo na rande s Rasťom?