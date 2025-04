Karin Haydu je síce sama na dcéru, no nikdy nie na život. Dnes si užíva slobodu bez pravidiel a plní si sny

Herečka a moderátorka Karin Haydu patrí medzi tie ženy, ktoré nielenže starnú s gráciou, ale zároveň si život dokážu vychutnávať plnými dúškami. Dnes žiari šťastím, ale jej cesta k vyrovnanosti a spokojnosti nebola vôbec jednoduchá. Kariéru, materstvo i osobné výzvy zvládala sama, no napriek všetkému nikdy nezabudla na to, čo ju robí šťastnou.

Karin si nedávno splnila sen, ktorý nosila v hlave roky. Rozhodla sa navštíviť Ameriku. No nešlo o žiadnu klasickú oddychovú dovolenku. Vybrala sa na dobrodružnú výpravu, ktorá preverila nielen jej fyzickú, ale aj psychickú výdrž. Porozprávala o nej v podcaste Nedeľný hosť pre Rádio Melody.

Bez obmedzení: Šminky, jedlo aj radosť zo života

„Bol to môj najdobrodružnejší výlet, nikdy naň nezabudnem. V mysli sa tam stále vraciam. Rozhodne to nebola dovolenka, bolo to veľmi náročné. Stále sme sa sťahovali, bolo to ťažké aj pre mladého, zdravého človeka. V priebehu pár dní sme absolvovali výškové aj teplotné rozdiely. Bolo to naozaj náročné,“ porozprávala Karin.

Aj počas náročného výletu si Karin Haydu neodpustila svoje malé rituály a vždy dbala na to, aby sa cítila dobre. „Pol ruksaku sú len šminky, ja vždy beriem so sebou všetko,“ priznala so smiechom. Upravený vzhľad je pre ňu dôležitý aj v tých najextrémnejších podmienkach. Rovnako si neodopiera ani pôžitky v jedle, diéty totiž u nej nehrozia. „Bolo to úžasné, zažili sme krásne chvíle. Ja si nedávam nikde pozor na jedálniček, jem všetko,“ prezradila s uvoľnenosťou, ktorá dokonale vystihuje jej životný štýl. Bez obmedzení a s chuťou prežívať každý moment naplno.

Musela byť zároveň mamou aj otcom