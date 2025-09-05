Kamenický sa obul do PS: Ich Veľký TRESK nebol bombou, ale hanba na sto rokov a trapas v priamom prenose

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
Minister financií Kamenický si nebral servítku pred ústa.

Minister financií Ladislav Kamenický sa na sociálnej sieti ostro pustil do prezentácie strany Progresívne Slovensko, ktorá pod názvom Veľký tresk predstavila svoj ekonomický plán. Podľa Kamenického však išlo skôr o fiasko než o víziu budúcnosti.

„Mali to byť bombastické opatrenia progresívcov na pomoc slovenskej ekonomike, no napokon z toho bol iba veľký trapas v priamom prenose,“ napísal v statuse na sociálnej sieti.

Namiesto čísel len frázy

Podľa ministra vystúpili Michal Šimečka, Ľudovít Ódor a Michal Kišš na veľkolepom pódiu, no konkrétne riešenia nepredstavili. Kamenický tvrdí, že ich prejav bol plný len všeobecných fráz o lepších zajtrajškoch, bez prepočtov, dopadov na rozpočet či jasných prínosov pre ľudí. „PSkári unavovali svoje obecenstvo len všeobecnými frázami o ružových progresívnych zajtrajškoch, bez konkrétnych čísel, prepočtov a bez finančných dopadov,“ uviedol.

Minister financií si neodpustil ani kritiku médií. Tvrdí, že dokonca aj Denník N, ktorý podľa neho dlhodobo podporuje progresívcov, priznal, že dokument nemá detaily. „Denník N sa ešte relevantnosť toho pamfletu snažil zachraňovať článkami, ale veľmi to nepomohlo, lebo ako sa hovorí: ‚Kde nič nie je, ani čert neberie‘,“ dodal.

„Hanba na sto rokov“

Najostrejšie sa Kamenický vyhranil voči vyjadreniu Michala Kišša, ktorý označil za zarážajúce. Kišš mal podľa ministra povedať, že detaily opatrení neuvádzali preto, lebo sa ekonomická situácia rýchlo mení. „Môže toto povedať človek, ktorého označujú za svojho ekonomického experta? Hlúpejšiu výhovorku som ešte nepočul,“ reagoval Kamenický.

Minister progresívcov vyzval, aby prestali verejnosti servírovať všeobecné texty bez obsahu a predložili jasné riešenia. Odkázal im, že ľudia čakajú konkrétne návrhy, ako by chceli konsolidovať verejné financie.

„Chcem vás požiadať, neservírujte verejnosti desiatky strán prázdneho textu, do ktorého sa dá tak zabaliť desiata, ale nevyrieši ekonomický marazmus Slovenska,“ uviedol. Na záver dodal, že kampaň progresívcov si podľa neho zaslúži iný názov: „Tomuto sa nehovorí veľký tresk, ale skôr hanba na sto rokov.“

PS predstavilo veľký Tresk

Progresívne Slovensko na ekonomickej konferencii v Bratislave predstavilo svoj veľký Tresk, ktorý označuje za návod na reštart ekonomiky krajiny a zastavenie jej úpadku. Predseda hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že už v prvom roku po voľbách je potrebné prijať konkrétne opatrenia, ktoré ľudia aj podniky okamžite pocítia, pričom cieľom je zvýšiť životnú úroveň a obnoviť dôveru v štát.

Foto: SITA (Progresívne Slovensko, Lukáš Grec)

Program obsahuje návrhy na zníženie daní a odvodov z práce, silnejšiu podporu malých a stredných podnikov, lepšie využívanie eurofondov, digitalizáciu či modernizáciu verejných služieb. Spolu s bývalým premiérom Ľudovítom Ódorom a poslancom Štefanom Kiššom hnutie upozorňuje aj na potrebu hlbších reforiem v školstve, stabilných financií a odolného trhu práce.

Ódor pritom varoval, že Slovensko stratilo dynamiku a z niekdajšieho „Tatranského tigra“ sa stala „chorá mačka“, no verí, že krajina má potenciál opäť rásť. PS zároveň hovorí o možnosti užšej spolupráce opozície so stranami SaS, KDH a Demokratmi a tvrdí, že Tresk je komplexná séria poctivých reforiem, ktoré môžu priniesť poslednú šancu zvrátiť trend zaostávania.

