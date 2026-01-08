Kaliňákov rezort chce luxus: Sedačka za 13-tisíc, vešiaky za 600 eur. Účty za nábytok sa šplhajú k miliónom

Luxusné zariaďovanie administratívnej budovy známej ako Kukurica pokračuje aj v čase, keď vláda hovorí o konsolidácii verejných financií a potrebe šetriť. Ministerstvo obrany plánuje investovať ďalšie milióny eur do kancelárskeho nábytku. Za stoly, stoličky, skrine, sedačky a dizajnové doplnky má rezort vedený Robertom Kaliňákom zaplatiť približne 4,5 milióna eur.
Podľa zistení portálu Aktuality ministerstvo plánuje nákup luxusného vybavenia, pričom si dáva maximálne záležať na kvalite spracovania. Pre nábytok dokumentácia obsahuje takzvaný referenčný výrobok. Ten má určiť kvalitu a spracovanie, ktoré ministerstvo požaduje.
Sedenie v luxuse
Napríklad sedačky určené pre najvyššie poschodia, kde má sídliť vedenie rezortu, majú byť kožené a v najvyššej kvalite spracovania. Referenčné modely talianskej značky stoja podľa cenníkov vyše 6 500 eur za kus, pričom rohová sedačka sa pohybuje až na hodnote 13 000 eur.
Ministerstvo žiada 6 „klasických“ a 5 rohových. Je teda možné, že iba za sedačky zaplatíme viac ako 100 000 eur.
Nenechali sa zahanbiť ani doplnky
Ako sme informovali v predchádzajúcom článku, mimoriadnu pozornosť púta najmä machová stena, ktorej cena sa pohybuje okolo 157 000 eur. Súčasťou interiéru majú byť aj veľké dizajnové zrkadlá s priemerom takmer dva metre, umiestnené výhradne na najvyšších poschodiach. Ich trhová cena sa pohybuje okolo 3 700 eur za kus.
Rovnako luxusné sú aj dizajnové vešiaky v hodnote približne 620 eur za jeden kus, ktorých má byť v budove viac než štyridsať. Za vešiaky by tak ministerstvo zaplatilo viac ako 25 000 eur.
Nábytok nie je potvrdený, v minulosti sa však nemenil
Ako uvádza portál Aktuality, ceny vychádzajú iba z orientačných cien referenčných výrobkov, nie sú teda konečné a ani potvrdené. Skúsenosť z predchádzajúceho obstarávania však ukazuje, že pri kuchynských linkách dodávatelia napokon siahli presne po výrobkoch, ktoré určil projektant.
Aj v tomto prípade preto existuje vysoká pravdepodobnosť, že výsledkom budú rovnaké alebo len minimálne zmenené riešenia.
