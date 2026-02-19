Kaliňák obvinil Lipšica, že dostal byt zadarmo: Špeciálny prokurátor oznámil právne kroky

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa rozhodol podať žalobu na ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je jeho výrok z tlačovej konferencie, podľa ktorého mal Lipšic v minulosti získať byt bezplatne. Prokurátor toto tvrdenie odmieta a označuje ho za nepravdivé.
Na situáciu upozornil Denník N, podľa ktorého Kaliňák výrok vyslovil počas stredajšej tlačovej konferencie na Úrade vlády. Na otázku týkajúcu sa vlastníctva bytov bývalým generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom v tejto súvislosti uviedol, že „Lipšic dostal byt zadarmo“.
Lipšic hovorí o absurdnom klamstve
Špeciálny prokurátor reagoval s tým, že ide o nepravdivé tvrdenie, ktoré je pripravený riešiť súdnou cestou. Zdôraznil pritom význam transparentnosti pri výkone verejnej funkcie.
„Transparentnosť majetkových pomerov považujem za nevyhnutný predpoklad výkonu funkcie prokurátora. Róbert Kaliňák teda bude mať možnosť pred súdom preukázať, aký byt som dostal zadarmo,“ uviedol Lipšic.
Byt si kúpil a splácal ho dve desaťročia
Lipšic zároveň vysvetlil, že byt nadobudol štandardným spôsobom. Tvrdí, že ho kúpil za trhovú cenu ešte v roku 2003 a následne ho splácal prostredníctvom komerčnej hypotéky počas 20 rokov.
„Svoj byt som kúpil za trhové ceny v roku 2003 a splácal som ho bežnou komerčnou hypotékou 20 rokov. Moje majetkové priznania uvádzajú cenu bytu aj výšku hypotéky. Na žiadosť médií som pred rokmi poskytol všetku zmluvnú dokumentáciu k bytu. Kedykoľvek to urobím znovu,“ uviedol.
Zároveň dodal, že všetky svoje nehnuteľnosti vždy uvádzal v majetkových priznaniach. „Na rozdiel od Roberta Kaliňáka som mal totiž vždy všetky mnou vlastnené nehnuteľnosti zapísané v majetkových priznaniach,“ doplnil. Spor medzi ministrom obrany a špeciálnym prokurátorom sa tak pravdepodobne presunie pred súd.
