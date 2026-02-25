Kaliňák obhajuje Kukuricu: Pisoáre musia byť automatické, hygienické a s radarom. Pozval kontrolórov aj novinárov

Nina Malovcová
TASR
Opozícia hovorí o plytvaní, minister tvrdí, že kvalita niečo stojí.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje vybavenie rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, za kvalitné. Šéf armádneho rezortu tak vysvetlil pochybnosti o jeho cenách. Predraženie odmieta. Uviedol to v reakcii na novinársku otázku po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach v súvislosti s kritikou opozície.

„Napríklad, keď sa bavíme o tých kvalitných pisoároch, som rád, že toto je téma. Musíte mať, samozrejme, nejaký, ktorý je adekvátne hygienický, automatický, samospúšťací, s radarom a neviem s čím všetkým,“ obhajoval vicepremiér pisoáre za stovky eur.

Rezort víta kontrolu aj médiá

Kaliňák zároveň dodal, že ministerstvo rado privíta kontrolórov z Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR aj novinárov na pôde rezortu a zrekonštruovanú budovu predstaví. Podotkol, že štát čelil kritike aj za nákup nábytku v Nemocnici svätého Michala. „Ale po desiatich rokoch je stále rovnaký a funkčný,“ tvrdí.

Pripustil tiež diskusiu o kontroverzii s LED obrazovkou na vonkajšej stene budovy. Nainštalovaná mohla aj nemusela byť. Je to podľa neho relevantná diskusia, no kvalita sanitárneho vybavenia Kukurice nie je.

Opozícia podala podnet na NKÚ

Opozičné PS v stredu podalo pre rekonštrukciu budovy Kukurica podnet na NKÚ. Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Števulová (PS) ako dôvod označila plytvanie verejnými prostriedkami pri rekonštrukcii.

Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekážal svetelný smog. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporučil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo.

