Chodila ako múmia nešťastia. Monika Bagárová priznala ťažké chvíle v materstve, mnohé ženy by na to nemali odvahu

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Nedávala si servítku pred ústa. 

Budúce mamičky si pochvaľujú čarovné momenty s dieťatkom v brušku a po pôrode opisujú chvíle s malým uzlíčkom radosti ako niečo pozitívne, čo ešte nikdy nezažili. Hoci pocity, ktorými si prechádzajú v materstve, sa nedajú s ničím porovnať, máloktorá žena povie nahlas aj o tých menej šťastných okamihoch, pri ktorých jej zamrzol úsmev na perách. 

Česká speváčka a superstaristka Monika Bagárová patrí medzi autentické ženy, ktoré sa očividne neboja vyjsť s pravdou von a porozprávať aj o menej príjemných chvíľach v živote. Aj keď je plná lásky a nedá dopustiť na svoju rodinu, vrátane dcérky Ruminky, čo vyznieva z jej príspevkov na sociálnej sieti, na druhej strane sa nebojí priznať aj náročné obdobie, ktoré si prežila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)

Ruminku si pochvaľuje

Nedávno dala známa speváčka priestor svojim zvedavým fanúšikom na Instagrame, aby sa pýtali na čokoľvek, čo ich z jej života zaujíma. Zaznela jedna zaujímavá otázka, ktorú by mnohé mamičky vynechali, no Monika s ňou nemala problém. Chce to poriadnu dávku odvahy a schopnosť ísť proti prúdu a niečomu, čo je zaužívané. Speváčka ukázala, že materstvo nie je len med lízať.

„Ako si spomínate na Rumi, keď bola bábätko, a na spánok? Vyčerpanosť? Ako to zvládnuť?“ položila otázku jedna fanúšička Monike Bagárovej, ktorá neváhala s odpoveďou. „Každé obdobie malo to svoje. Spomínam rada, i keď boli chvíle, ktoré mi dali zabrať asi ako každej maminke. Ruminka bola úžasné bábätko,“ začala sympatická brunetka.

Bola veľmi unavená

