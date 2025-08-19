Chodila ako múmia nešťastia. Monika Bagárová priznala ťažké chvíle v materstve, mnohé ženy by na to nemali odvahu

Budúce mamičky si pochvaľujú čarovné momenty s dieťatkom v brušku a po pôrode opisujú chvíle s malým uzlíčkom radosti ako niečo pozitívne, čo ešte nikdy nezažili. Hoci pocity, ktorými si prechádzajú v materstve, sa nedajú s ničím porovnať, máloktorá žena povie nahlas aj o tých menej šťastných okamihoch, pri ktorých jej zamrzol úsmev na perách.
Česká speváčka a superstaristka Monika Bagárová patrí medzi autentické ženy, ktoré sa očividne neboja vyjsť s pravdou von a porozprávať aj o menej príjemných chvíľach v živote. Aj keď je plná lásky a nedá dopustiť na svoju rodinu, vrátane dcérky Ruminky, čo vyznieva z jej príspevkov na sociálnej sieti, na druhej strane sa nebojí priznať aj náročné obdobie, ktoré si prežila.
Ruminku si pochvaľuje
Nedávno dala známa speváčka priestor svojim zvedavým fanúšikom na Instagrame, aby sa pýtali na čokoľvek, čo ich z jej života zaujíma. Zaznela jedna zaujímavá otázka, ktorú by mnohé mamičky vynechali, no Monika s ňou nemala problém. Chce to poriadnu dávku odvahy a schopnosť ísť proti prúdu a niečomu, čo je zaužívané. Speváčka ukázala, že materstvo nie je len med lízať.
„Ako si spomínate na Rumi, keď bola bábätko, a na spánok? Vyčerpanosť? Ako to zvládnuť?“ položila otázku jedna fanúšička Monike Bagárovej, ktorá neváhala s odpoveďou. „Každé obdobie malo to svoje. Spomínam rada, i keď boli chvíle, ktoré mi dali zabrať asi ako každej maminke. Ruminka bola úžasné bábätko,“ začala sympatická brunetka.
