Jennifer Lopez má na krku obrovské faux pas. Jej odvážny vzhľad v blízkosti Mekky vyvolal vlnu kritiky

Americká speváčka, herečka a tanečnica Jennifer Lopez aj po päťdesiatke dokazuje, že patrí medzi najväčšie ikony svetového šoubiznisu. Jej meno je synonymom energie, extravagancie a odvahy posúvať hranice, nielen v umení, ale aj v spoločnosti.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako uviedol magazín expres.cz, jej najnovšie vystúpenie na Veľkej cene Formuly 1 v saudskoarabskej Džidde vyvolalo búrlivú reakciu v celom moslimskom svete. To, čo malo byť symbolom kultúrnej otvorenosti a súčasť ambiciózneho plánu Vision 2030, sa premenilo na kontroverziu, ktorá rozdelila verejnosť.

Koncert pod dohľadom Mekky

Džidda, mesto len 80 kilometrov od najsvätejšieho miesta islamu – Mekky, sa stala dejiskom koncertu, ktorý stále rezonuje v spoločnosti. Jennifer Lopez predviedla energické vystúpenie s hitmi ako On the Floor, Let’s Get Loud či Ain’t Your Mama, oblečená v odvážnom ružovom overale, s vysokým chvostom a podpätkami v štýle Barbie.

Mnohé médiá i verejnosť to ale nevideli len ako šou. Sociálne siete zaplavili ostré komentáre a výčitky, že ide o kultúrnu necitlivosť, ak nie priam o urážku náboženských hodnôt. „Toto je pľuvanec do tváre všetkým moslimom,“ znelo na platforme X, pričom ďalší prispievatelia upozorňovali na geografickú a symbolickú blízkosť koncertu k posvätným miestam islamu.

Citlivé miesto a tvrdé reakcie