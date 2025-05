Jedni ju zbožňujú, iní ju chcú zo seriálu preč. Diváci Dunaja, k vašim službám sa nezhodnú na jednej z postáv

V súčasnosti beží na televíznych obrazovkách už desiata séria, pričom sa počas všetkých týchto odvysielaných epizód stihlo v seriáli vystriedať nespočetne veľa postáv. Niektoré sa zdržali len jednu sériu, iné sú tam dodnes a na iné sa zas čaká, či sa ešte niekedy objavia, keďže na ne diváci stále nezabudli. Nie všetky postavy sú však divácky obľúbené.

Udalosti v Dunaji, k vašim službám sa stále viac zamotávajú. Nehovoriac o tom, že postavy v tomto dobovom seriáli majú stále tendenciu prekvapiť, ako napríklad Lukáš, ktorý v poslednej odvysielanej epizóde nepríjemne zaskočil Kláru alebo Alenka, ktorá šokovala divákov svojím rozhodnutím nahlásiť Vilmu. Nie sú to však oni, vďaka komu majú diváci zmiešané pocity.

Buď ju milujú, alebo neznášajú

Hoci sa toho v súčasnosti v Dunaji, k vašim službám deje veľa, diváci sa zameriavajú najmä na jednu zápletku, ako vyplýva z ich horlivého komentovania ukážky. V nej vidieť Holubca, ako sa rozhodne dať Tereze do čaju jed na krysy, aby sa jej konečne zbavil. Niektorí ho v tomto rozhodnutí maximálne podporujú, iní zas tvrdia, že by to už bez Terezy nebolo ono.

„Už naozaj stačí s tou Terezou. Celá jej postava je už totálne trápna a nezaujímavá. Nikomu ste nedali toľko priestoru v seriáli ako jej,“ odkázala nahnevaná diváčka televízii. Táto postava totiž v poslednej sérii dostala oveľa väčšiu úlohu a odkedy tvorí Tereza pár s Holubcom, má väčšiu moc a teda aj viac priestoru v seriáli. Napríklad, keď jej domovník bez problémov otvoril dvere k Urbanovcom.

„Tak to vyzerá, že nakoniec tam ona hrá hlavnú postavu…“ skonštatovala ďalšia diváčka. Tretia zas píše: „To sú dve osoby, ktoré by ani mne nechýbali, Tereza a Anna.“ Iná zas ironicky poznamenala: „V Dunaji všetci zomrú a ostane len Tereza a Anna, no a bude koniec.“

Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí tvrdili presný opak a Dunaj, k vašim službám si bez Terezy nevedia predstaviť. „Tereza je fantastická postava! Bez nej by to bola len dobová telenovela, Anton samozrejme tiež. Keď už, tak by mohla skončiť Anna,“ odkázala diváčka.

Druhá sa pridala: „Tereza a Tonko, super „zákeráci“. Bez nich by to nebolo ono, aj keď pri sledovaní na nich nadávam ako pohan. Všetci účinkujúci sú vynikajúci. Rovnako ako aj seriál.“

Ďalšia zas na otázku, či sú Terezine dni spočítané, odpovedala: „To hádam nie, bez nej to už nebude ono.“