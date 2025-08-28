Jedna zo zdravotných poisťovní prichádza s veľkou novinkou. Dostupná bude od nového roka a dotkne sa tejto skupiny ľudí

Ilustračné foto: Unsplash

Tomáš Mako
SITA
Union preplatí doplatky za lieky aj dospelým poistencom.

Dospelí poistenci zdravotnej poisťovne Union budú mať od začiatku budúceho roka nárok na nový benefit, vďaka ktorému im poisťovňa preplatí doplatky za predpísané lieky a dietetické potraviny. Po úspešnom zavedení výhody pre deti rozširuje Union túto možnosť aj pre dospelú populáciu.

Poistencom bude možné preplatiť doplatky až do výšky 300 eur ročne. Na získanie tohto benefitu je potrebné jeho jednorazové aktivovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo Online pobočky. Doplatky sa následne budú poistencovi automaticky započítavať.

„Od 1. januára 2026 preplatíme všetkým dospelým poistencom doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis až do sumy 300 eur. Benefit je potrebné jednorazovo aktivovať v mobilnej aplikácii alebo Online pobočke a poistencom, ktorí budú spĺňať podmienky, sa už budú doplatky za lieky automaticky napočítavať,“ priblížil Jozef Koma zo zdravotnej poisťovne Union.

Podmienkou je absolvovanie prehliadok a lekár, ktorý má zmluvu s Unionom

Jednou z kľúčových podmienok na získanie nároku na preplatenie doplatkov je absolvovanie preventívnych prehliadok. Týka sa to všeobecného lekára, stomatológa a v prípade žien od 18 rokov aj gynekológa. Muži nad 50 rokov by mali absolvovať urologické vyšetrenie.

„Dohodnite si termín u svojho všeobecného lekára, zubára, gynekológa v prípade žien od 18 rokov a urológa v prípade mužov nad 50 rokov. Nielen, že sa dozviete podrobnosti o svojom zdravotnom stave a možno v rannom štádiu zachytíte nejaké ochorenie, ale v budúcnosti ušetríte ešte aj na liekoch. Každý poistenec môže len získať!“ uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Podmienkou na uplatnenie benefitu je, aby lieky a dietetické potraviny predpísal lekár, ktorý má zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Zároveň musia byť tieto produkty aspoň čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia a zakúpené v lekárňach na území Slovenska.

Aj keď nový benefit nadobudne platnosť až od januára budúceho roka, poistenci môžu začať šetriť už teraz. Na portáli Menimezivoty.sk majú možnosť nakupovať voľnopredajné lieky a výživové doplnky so zľavou presahujúcou 250 eur.

Presný popis podmienok a návod na uplatnenie benefitu budú včas zverejnené na oficiálnej stránke poisťovne. Union zároveň avizuje, že verejnosť bude o všetkých novinkách priebežne informovaná.

Ilustračné foto: Unsplash

Ostatné poisťovne ponúkajú benefity tiež

K téme sa pre agentúru SITA vyjadrili aj ďalšie zdravotné poisťovne. Dôvera pripomína, že podobný benefit ponúka už dlhodobo. „Pre rodičov a ich deti máme benefit 300+300 už celé roky. Vďaka nemu môžu získať späť doplatky za lieky až do výšky 300 eur. Ešte na jar sme predstavili nový benefit Zdravé zuby, zameraný prioritne na prevenciu, v auguste sme jeho využitie rozšírili aj na ošetrenia a dentálnu hygienu u nezmluvných zubných lekárov. Dospelí poistenci môžu dvakrát ročne využiť príspevok 30 eur na dentálnu hygienu a deti až päťkrát v roku na dentálnu hygienu aj na ošetrenie zubov. Ďalšou podporou je príspevok na okuliare pre deti až do výšky 100 eur,“ uviedla poisťovňa pre agentúru SITA.

Všeobecná zdravotná poisťovňa zase zdôrazňuje, že o benefity na lieky a dietetické potraviny je medzi jej poistencami veľký záujem.

„Už dnes si môžu poistenci VšZP čerpať príspevok v rámci Peňaženky zdravia až do výšky 200 eur pri splnení podmienok. Okrem toho pravidelne prehodnocujeme naše benefity a pripravujeme ich tak, aby boli pre poistencov čo najviac prospešné. Našou hlavnou úlohou však zostáva zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť najmä pri závažných diagnózach,“ uviedla VšZP pre agentúru SITA.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
