Jedna z postáv v Dunaji, k vašim službám drží v rukách obrovský tromf. Diváci sa dočkali toho, po čom tak veľmi túžili

V seriáli Dunaj, k vašim službám je viacero postáv, ktoré sa neboja riskovať aj za cenu svojho života a sú prefíkané natoľko, že sa počas desiatich sérií zvládli vyvarovať následkom. Lena je toho dokonalým príkladom, keďže ju zachránilo jej postavenie a rodina, no dokázala už viackrát využiť aj svoje ženské zbrane, dôvtip, a tiež inteligenciu.

Odkedy sa Lena vrátila z Berlína hluchá, diváci vo veľkom špekulovali, že hluchotu len hrá a v skutočnosti bude opäť rozbiehať veľké plány na pomoc ľuďom v núdzi. Rýchlo však zistili, že skutočne pri bombardovaní ohluchla a pomaly sledovali, ako ju to, že prišla o sluch, ničí, keďže nemohla hrať na svojom milovanom klavíri. Lena sa dlho držala v ústraní a žila najmä v dome Klausovcov. Keď však našla školu pre židovské deti a stretla Bety, všetko sa zmenilo.

Hluchotu už len predstiera

Po stretnutí s Cyrilom a Bety sa Lena naučila komunikovať vďaka posunkovej reči a neskôr sa od nich dozvedela o odborníkovi v Pešti, ktorý by jej mohol vrátiť sluch. Od Waltera Klausa si požičala auto a začala chodiť na vyšetrenia. Walter ju pritom podozrieval, že si chce požičať jeho auto na nekalé úmysly, no tie prišli až neskôr a spolu so sluchom sa Lene vrátil aj bojovný duch.

Jediní, ktorí v súčasnosti vedia, že sa Lene vrátil sluch, sú okrem doktora, Rudolf Kučera, Cyril a jeho dcérka Bety. S tou však naďalej Lena komunikuje posunkami, vďaka čomu vie zamaskovať aj to, že ona sama už počuje. Hoci by sa mohlo zdať, že sa o dobrú správu rada podelí, po tom, čo si vypočula niekoľko zaujímavých rozhovorov, dospela k záveru, že predstierať hluchotu sa jej vyplatí viac.

Najprv si v šestnástej epizóde vypočula rozhovor Waltera a Helgy, v ktorom Walter vyjadril svoje podozrenie, že maďarský lekár je v skutočnosti Lenin milenec a sťažoval sa, že stále používa jeho auto. Neskôr navyše priznal, že je rád, že Lena nepočuje, keďže bez sluchu nie je hrozbou. Povedal: „Som rád, že je takáto neškodná. Aspoň nič, čo sa tu povie, nevynesie von, pretože nič nepočuje.“

V tejto chvíli bolo z Leninho výrazu jasné, ako pochopila, že podeliť sa o dobré správy, ktoré dostala od lekára, nebude dobrý nápad. Potom si však nedala pozor, a keď Helga vzala do rúk obrázok a pochválila ho, Lena jej odpovedala, že je od Bety, pričom nemohla vedieť, čo Helga hovorí, ak by ju nepočula. A navyše sa na ňu ani nepozerala, aby jej mohla čítať z pier. Svoju chybu si rýchlo uvedomila a na ďalšie Helgine slová nereagovala, až kým s ňou nekomunikovala posunkami.

Lenino rýchle rozhodnutie naďalej pred sestrou predstierať, sa jej nakoniec vyplatilo. V sedemnástej epizóde totiž začula niečo oveľa horšie, než Walterove výčitky. Helga pred ňou priznala, že je v pasci a nemá silu viac vzdorovať ani Ludwigovi, ani Walterovi. V zúfalstve navyše priznala, že by bola radšej, keby bol Ludwig mŕtvy.

„Nemôžem ísť teraz do Prahy. Ludwig by si myslel, že som ušla a ja nemôžem nechať Elizu bez ochrany,“ povedala ďalej Helga, čím donútila Lenu premýšľať a konať. Hoci svojej sestre neposkytla radu slovne, našla riešenie, ako zrušiť výlet Klausovcov do Prahy a malú Elizu aj Helgu ochrániť. Oklamala totiž Klausa, že má terapiu v Pešti a potrebuje auto, takže dala Helge zámienku, prečo ostať doma a uprednostniť jej zdravie pred zábavkou v Prahe.

Lena tak zistila, že ak bude naďalej predstierať, že je hluchá a odpočúvať rozhovory v dome, vyplatí sa jej to omnoho viac, než keby všetci zistili, že opäť počuje. Navyše jej úsmev potom, ako sa Walter nahneval, jasne naznačuje, že je pripravená zapliesť sa do tejto komplikovanej situácie ešte viac a pomôcť nielen svojej sestre, ale aj neteri.