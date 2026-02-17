Jedna z najväčších slovenský bánk má výpadok služieb: Ľudia nevedia platiť kartou ani vybrať peniaze

Roland Brožkovič
Klienti hlásia nefunkčnosť platieb kartou a rovnaké komplikácie sprevádzajú aj pokusy o výber hotovosti z bankomatov.

Aktualizácia o 13:45 – Problémy v banke by mali byť odstránené a služby opäť funkčné. Pre TV Markíza to potvrdila  Jana Tuhá z komunikačného VÚB Banky.

Pôvodný článok – Jedna z najznámejších bankových inštitúcií na našom trhu, VÚB Banka, aktuálne zápasí s technickými problémami, ktoré ochromili jej kľúčové služby. Prvé problémy signály sa objavili na portáli Downdetector, kde desiatky nespokojných používateľov začali nahlasovať nedostupnosť systémov.

Situácia je o to vážnejšia, že výpadok sa netýka len digitálneho bankovníctva. Klienti hlásia nefunkčnosť platieb kartou a rovnaké komplikácie sprevádzajú aj pokusy o výber hotovosti z bankomatov, o téme píšu TVNoviny. Problémy má mať aj internet banking.

Správu aktualizujeme.

