Hypotéka a vlastníctvo bytu sú vraj príliš veľký luxus: Fico chváli nájomné bývanie, trh podľa neho zlyhal

Bývanie sa stalo luxusom, trh nič nevyriešil a v tomto zlyhal. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval v utorok v súvislosti s nárastom cien bývania na začiatku medzinárodnej odbornej konferencie o dostupnom nájomnom bývaní.
„Situácia sa vyvíjala veľmi nepriaznivo a dostali sme sa do stavu, kedy musíme konštatovať v roku 2025 ďalší prudký nárast cien nehnuteľností až o 12 %. Dostupnosť bývania a bývanie ako také je nedosiahnuteľný luxus. To sa nedá zmeniť tým, že sa budeme spoliehať na zázračnú ruku voľného trhu,“ uviedol Fico.
Ceny bytov označil za nenormálne
Ceny bytov sú podľa neho nenormálne a kto si chce kúpiť byt v Bratislave, je „samovrah“. Na Slovensku podľa premiéra naďalej platí veľmi silný vzťah k vlastníctvu bytov, a preto si ľudia berú hypotéky. „Ak by sa opätovne objavila situácia s vysokými úverovými sadzbami, ako sme tomu čelili pred niekoľkými rokmi, vláda bude opätovne pripravená predstaviť bonifikačný mechanizmus. Nemôžeme nechať ľudí, ktorí si brali hypotekárny úver za 1 % – 1,5 %, aby platili úrokové sadzby 5 alebo 6 percent,“ povedal Fico.
Popri výhodných úveroch na bývanie zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) premiér informoval ako o možnom riešení cenovo dostupnejšieho bývania nový systém štátom podporovaného nájomného bývania s účasťou súkromného sektora. Vznikla Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), ktorá zatiaľ uzatvorila zmluvy so štyrmi investičnými partnermi. Pripravuje zmluvy s ďalšími dvoma investormi. Výstavba nájomných bytov v tomto systéme je zvýhodnená napríklad zníženou daňou z pridanej hodnoty 5 %.
