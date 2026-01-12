Jedna by z vás urobila milionára: Odhalili obsah darčekovej tašky v hodnote 1 000 000 dolárov zo Zlatých glóbusov

Zlaté glóbusy sú rozdané, prekvapením večera bola cena za najlepší dramatický film – o víťazoch sme vám priniesli článok, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze. Rok 2026 zároveň prináša doteraz najrozsiahlejšiu kolekciu vrátane dvojnásobného počtu cestovateľských pobytov v porovnaní s minulým rokom.
Tašku predstavil Robb Report a vzhľadom na jej hodnotu, ktorá sa blíži k jednému miliónu dolárov (zhruba 856-tisíc eur), aj na bezprecedentný rozsah darčekov a zážitkov si vyslúžila prezývku „ultimátna darčeková taška“.
Medzi najatraktívnejšie cestovateľské zážitky patrí trojdňový pobyt vo vile na pláži v Casa Bellamar, pobyt v podmorskej rezidencii Muraka či noc v kráľovskom apartmáne hotela Waldorf Astoria Bangkok.
Pobyt za 68-tisíc eur alebo pozvánky na prestížne podujatia
Darčeky si účastníci prevezmú v exkluzívne navrhnutej taške z prémiového prírodného semišu. Vnútro tvorí stopercentná prírodná bavlna, taška má leštené kovanie z recyklovaných kovov, dvojité horné ucho, odnímateľný ramenný popruh a charakteristickú cestovnú visačku Zlatých glóbusov.
Mnohé položky sú dostupné len v obmedzenom množstve a ich prideľovanie funguje na princípe „prvý príde, prvý berie“.
The 2026 Golden Globes swag bag is worth nearly $1 million — including private yacht trips, luxury villas, rare wines, and elite wellness packages for winners and presenters. pic.twitter.com/EyIvFcQgw3
— Pulse Media (@PulseInDc) January 12, 2026
„Spolupráca so Zlatými glóbusmi s cieľom vytvoriť darček, ktorý zachytáva umenie a vzrušenie hollywoodskej párty roka, je niečo, na čo sa tešíme každú sezónu,“ uviedol Luke Bahrenburg, prezident Robb Report a šéf predaja luxusných produktov v PMC.
