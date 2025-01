Jediné miesto, kam môže momentálne Slovensko patriť, je Európska únia a NATO, zhodli sa bývalí prezidenti SR

Jediné miesto, kam môže momentálne Slovensko patriť, je Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia. Zhodli sa na tom bývalí prezidenti SR Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič, Andrej Kiska, Zuzana Čaputová s hlavou štátu Petrom Pellegrinim na spoločnom obede v Prezidentskom paláci.

„Môžeme mať rozdielne pohľady na to, ako by mala EÚ do budúcna fungovať, ako by sa mala reformovať Severoatlantická aliancia, ale všetci sme sa zhodli, že miesto Slovenska je v Európskej únii a NATO. Dokonca niektorý z prezidentov povedal veľmi otvorene, že ak by Slovensko malo opustiť zväzok Európskej únie, tak je otázne, či by vôbec prežilo,“ skonštatoval Pellegrini.

Kiska poprosil Pellegriniho, aby bolo jeho hlas jasne počuť z pohľadu zahraničnej politiky. Očakáva to podľa neho celý demokratický svet. Má sa to diať najmä pri krokoch vlády, na ktoré sa všetci spojenci a priatelia pozerajú s počudovaním. „Žijeme v dobe, keď aj symboly, gestá, vety, vyjadrenia majú váhu a zneistenia, ktoré v poslednej dobe zaznievajú vo veci zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Sú to, čo prirodzene vzbudzuje reakciu. To, čo potrebujeme na Slovensku, aj vzhľadom na mieru polarizácie, sú skôr uistenia než zneistenia,“ povedala Čaputová.

Pellegrini nedovolí, aby sa Slovensko ocitlo v izolácii

Pellegrini zároveň uistil, že nedovolí, aby sa Slovensko ocitlo v izolácii. Nejaká zahraničná cesta môže podľa neho byť viac symbolom a môže vzbudiť na určité obdobie pozornosť, ale z dlhodobého hľadiska to nemôže znamenať odklon zahraničnej politiky SR. Gašparovič by bol rád, keby si opozícia a koalícia uvedomili, že nemajú medzi sebou bojovať, ale pomáhať občanom a štátu. „A to môžu len vtedy, keď si nájdu aspoň jednu cestu, ktorá bude potvrdzovať, že patríme do Európy, európskeho spoločenstva aj do Aliancie,“ poznamenal bývalý prezident.

Schuster očakáva, že v najbližšom období príde opozícia s dobrými návrhmi zákonov, ktoré koalícia schváli. Vzťahy sa podľa neho medzi oboma stranami vyhrocujú a „každý sa hrá na svojom piesočku“. Za jediné riešenie považuje zmenu volebného systému. „Kým sa nezmení systém volieb, nebude sa to dobre vyvíjať,“ tvrdí.