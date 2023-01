Je to náročnejšie, ako by ste si mysleli: Dospávanie cez víkend spánkový dlh nevymaže, hovoria vedci

Koľko hodín spánku si doprajete počas pracovného týždňa a koľko počas voľných dní? Množstvo ľudí si myslí, že doháňanie spánkového dlhu počas víkendov je prospešné, opak je však podľa odborníkov pravdou.

Spánkový dlh len tak ľahko nevymažete

Psychiater a odborník na spánok Alex Dimitriu si myslí, že je dôležité, aby spánkový dlh nebol priveľký. Ako informuje Science Alert, definícia spánkového dlhu je jasná, ak spíte za jednu noc o jednu hodinu menej, ako by ste mali, váš spánkový dlh je rovný jednej hodine.

Čím viac hodín spánkového dlhu si ale nazbierate, tým dlhšie trvá, kým ho takpovediac dorovnáte, v niektorých prípadoch to dokonca ani nie je možné, vyjadril sa Dimitriu pre Business Insider. Z dlhodobého hľadiska môže viesť spánkový dlh k množstvu zdravotných problémov, vrátane obezity a kardiovaskulárnych ochorení. Zapríčiniť môže aj poruchy imunity a zvýšené riziko vzniku rakoviny.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v roku 2016 v časopise Scientific Reports tvrdí, že za každú hodinu spánkového dlhu potrebujeme aspoň štyri po sebe nasledujúce noci, počas ktorých spíme 7 až 9 hodín, aby sme sa zotavili. Ak teda každý deň počas pracovného týždňa spíte 6 hodín namiesto 7, budete potrebovať 20 dní kvalitného spánku na to, aby ste dlh takpovediac zmazali.

Pospite si aj počas dňa

Ak si teda pospíte o niečo dlhšie cez víkend, zameškaný spánok z pracovného týždňa tým nedobehnete. Aj keď výskumu spánku sa vedci venujú už desaťročia, aj naďalej sa pokúšajú zistiť, ako vplýva na zdravie človeka obdobie dlhšieho spánku nasledujúce po niekoľkých dňoch spánkového deficitu.

Aj keď ale dospávaním cez víkend spánkový dlh celkom nevymažete, predsa len je lepšie vyspať sa aspoň cez víkend. Pomôcť môže aj pospať si po práci, ideálne na 20 až 30 minút. Je však nevyhnutné vytvoriť si istý spánkový režim a držať sa ho. To znamená chodiť spať približne v ten istý čas a v rovnaký čas sa ráno zobúdzať.

Spánkový režim je ale v dnešnom svete niečo, o čom sa ľahko hovorí, no ťažko sa to dodržiava. Mali by sme však mať na pamäti, že spánok nie je luxus, ktorý by sme si mali dopriať, je to niečo, čo naše telo potrebuje k prežitiu.