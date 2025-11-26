Je to desivé: Simulácia odhalila, čo vidí bábätko hneď po narodení. Ľudia tomu nechcú uveriť

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Vlákno pod videom okamžite zaplavili reakcie – niektoré vystrašené, iné pobavené. 

Video pripravili autori pracujúci pre portál WebMD, ktorý sa dlhodobo venuje obsahu zo sveta zdravia a spolupracuje s viac ako stovkou lekárov a odborníkov z rôznych oblastí medicíny. Aj preto patrí medzi najčastejšie stránky, na ktoré ľudia narazia pri hľadaní informácií o symptómoch, liekoch, prevencii či zdravom životnom štýle. Ak využívate anglické zdroje, je veľmi pravdepodobné, že ste naň už aspoň raz narazili.

Ich najnovšie video ukazuje simuláciu zraku bábätka od chvíle, keď príde na svet, až po jeho prvé narodeniny. WebMD upozorňuje, že táto simulácia je všeobecná, ale každé bábätko je odlišné a jeho zrak sa môže vyvíjať v trochu iných časových rozostupoch. A, ako píše Unilad, mnohých divákov šokovalo, ako málo v skutočnosti novorodenec vidí.

Rozmazaný svet plný tieňov

„Zaujíma vás, ako vidia svet bábätká? Zrak dojčiat sa vyvíja rôznym tempom… novorodenci dokážu bočným videním spozorovať veci, ktoré sú hneď vedľa nich,“ vysvetľujú tvorcovia vo videu.

„Centrálna časť ich zraku ešte nie je silná,“ dodávajú. Video ilustruje svet z pohľadu dieťaťa ako čiernobielu, rozmazanú krajinu s ostrejšími líniami po stranách.

Po približne dvoch týždňoch dokáže dieťa rozoznať viac rozdielov medzi svetlými a tmavými objektmi, a zaujmú ho aj výrazné, silne saturované objekty. Po mesiaci od narodenia sa objavuje prvý míľnik: bábätko dokáže krátko zaostriť na tváre svojich rodičov. Ešte stále ho však zaujmú predovšetkým veci položené v jeho bezprostrednej blízkosti.

Bábätko staré dva až päť mesiacov vníma pohyblivé predmety, neskôr sa postupne rozvíja aj schopnosť odhadnúť vzdialenosť a trojrozmernosť. V piatom až ôsmom mesiaci sa zlepšuje farbocit a plnohodnotné vnímanie hĺbky sa podľa odborníkov objavuje zvyčajne medzi deviatym a dvanástym mesiacom života. Vtedy už dokáže natiahnuť ruku a objekt v blízkosti aj chytiť.

Video: „Už chápem, prečo sú stále vydesení…“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac