Je to desivé: Simulácia odhalila, čo vidí bábätko hneď po narodení. Ľudia tomu nechcú uveriť

Video pripravili autori pracujúci pre portál WebMD, ktorý sa dlhodobo venuje obsahu zo sveta zdravia a spolupracuje s viac ako stovkou lekárov a odborníkov z rôznych oblastí medicíny. Aj preto patrí medzi najčastejšie stránky, na ktoré ľudia narazia pri hľadaní informácií o symptómoch, liekoch, prevencii či zdravom životnom štýle. Ak využívate anglické zdroje, je veľmi pravdepodobné, že ste naň už aspoň raz narazili.
Ich najnovšie video ukazuje simuláciu zraku bábätka od chvíle, keď príde na svet, až po jeho prvé narodeniny. WebMD upozorňuje, že táto simulácia je všeobecná, ale každé bábätko je odlišné a jeho zrak sa môže vyvíjať v trochu iných časových rozostupoch. A, ako píše Unilad, mnohých divákov šokovalo, ako málo v skutočnosti novorodenec vidí.
Rozmazaný svet plný tieňov
„Zaujíma vás, ako vidia svet bábätká? Zrak dojčiat sa vyvíja rôznym tempom… novorodenci dokážu bočným videním spozorovať veci, ktoré sú hneď vedľa nich,“ vysvetľujú tvorcovia vo videu.
„Centrálna časť ich zraku ešte nie je silná,“ dodávajú. Video ilustruje svet z pohľadu dieťaťa ako čiernobielu, rozmazanú krajinu s ostrejšími líniami po stranách.
Po približne dvoch týždňoch dokáže dieťa rozoznať viac rozdielov medzi svetlými a tmavými objektmi, a zaujmú ho aj výrazné, silne saturované objekty. Po mesiaci od narodenia sa objavuje prvý míľnik: bábätko dokáže krátko zaostriť na tváre svojich rodičov. Ešte stále ho však zaujmú predovšetkým veci položené v jeho bezprostrednej blízkosti.
Bábätko staré dva až päť mesiacov vníma pohyblivé predmety, neskôr sa postupne rozvíja aj schopnosť odhadnúť vzdialenosť a trojrozmernosť. V piatom až ôsmom mesiaci sa zlepšuje farbocit a plnohodnotné vnímanie hĺbky sa podľa odborníkov objavuje zvyčajne medzi deviatym a dvanástym mesiacom života. Vtedy už dokáže natiahnuť ruku a objekt v blízkosti aj chytiť.
