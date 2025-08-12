Je to definitívne: Názov ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne je nezákonný, rozhodol Najvyšší správny súd

Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Tomáš Mako
SITA
Súd zamietol sťažnosť obce proti uzneseniu o nezákonnosti názvu ulice.

Najvyšší správny súd SR zamietol kasačnú sťažnosť obce Varín v okrese Žilina podanú proti uzneseniu Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bola vyslovená nezákonnosť určenia názvu ulice Dr. J. Tisu v obci Varín.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, uznesením Správneho súdu v Banskej Bystrici z 26. júna 2024 bolo v plnom rozsahu vyhovené žalobe, ktorú v tejto veci podala GP SR. Nezákonnosť určenia názvu uvedenej ulice v obci Varín je tak podľa prokuratúry definitívne potvrdená.

Nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení

Správny súd v Banskej Bystrici v júni 2024 vyhovel v celom rozsahu žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR, keď rozhodol, že napadnuté všeobecne záväzné nariadenie v časti, v ktorej obec Varín v okrese Žilina určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Prokurátor v tejto veci podal ešte 30. mája 2022 obci Varín protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce z dôvodu, že určenie názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu je v rozpore so zákonom.

Obecné zastupiteľstvo však na svojom zasadnutí konanom 19. júla 2022 podanému protestu prokurátora nevyhovelo, preto podal žalobu na súd.

Foto: zilina-gallery.sk

Ulicu už stihli premenovať

Obec Varín musí na základe rozhodnutia súdu ulicu premenovať v zákonom stanovenej lehote. Ešte v novembri minulého roku pritom obecní poslanci na zastupiteľstve schválili jej premenovanie na Ulicu Mons. Jozefa Nogu. Názvoslovná komisia vybrala síce názov Ulica SNP, nakoniec však poslanci rozhodli o pomenovaní ulice po slovenskom katolíckom kňazovi a pápežskom prelátovi Jozefovi Nogovi, ktorý sa narodil aj zomrel vo Varíne.

Podľa prokuratúry pôvodným názvom ulice, teda názvom Dr. J. Tisu, obec porušovala zákon o obecnom zriadení, keďže jej názov nebol určený s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti, zároveň ide o názov urážajúci náboženské alebo národnostné cítenie, a navyše ide aj o jazykovo nesprávny názov.

Poslanci obecného zastupiteľstva čelili obvineniu

Začiatkom roka 2022 zrušil vtedajší špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na podklade podaných sťažností uznesenie o vznesení obvinenia voči desiatim poslancom obecného zastupiteľstva obce Varín, ktorí boli na základe pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry obvinení z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Dôvodom bolo, že poslanci neodhlasovali zmenu názvu ulice v obci Varín, ktorá je pomenovaná po prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi.

Lipšic vo svojom zrušujúcom uznesení okrem iného uviedol, že objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd si vyžaduje, že páchateľ verejne prejavuje sympatie k danej skupine. Prejaviť sympatiu je tak podľa Lipšica možné len aktívnym konaním, verejné prejavenie sympatie nekonaním je z povahy veci nemožné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia na koľajniciach v Bratislave: Vlak zrazil muža, zraneniam na mieste podľahol

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac