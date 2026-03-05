Je to definitívne, emisie musíme znížiť o 90 percent: Štáty EÚ schválili klimatický cieľ

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Súčasťou dohody je aj odloženie zavedenia emisných povolenie ETS 2 o jeden rok.

Členské štáty v Rade Európskej únie vo štvrtok definitívne schválili klimatický cieľ bloku do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent oproti roku 1990. Súčasťou dohody je aj odloženie zavedenia emisných povolenie ETS 2 o jeden rok, teda na rok 2028.

Zámerom je dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 vo všetkých odvetviach hospodárstva. Podľa revidovanej legislatívy môže od roku 2036 až päť percentuálnych bodov čistého zníženia emisií pochádzať z medzinárodných uhlíkových kreditov z partnerských krajín. Členské štáty EÚ si tak môžu započítať aj zníženie emisií dosiahnuté v iných štátoch sveta.

Tieto kredity sa môžu používať iba v odvetviach, ktoré nie sú regulované systémom EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), a môžu pochádzať iba z partnerských krajín, ktorých klimatické ciele a politika sú kompatibilné s cieľmi Parížskej dohody. Zavedenie systému ETS 2 sa odkladá o jeden rok – z roku 2027 na rok 2028. Emisné povolenky ETS2 sa vzťahujú na emisie zo spaľovania palív v budovách, cestnej doprave a ďalších sektoroch.

Boj proti zmene klímy

„Európska únia je naďalej odhodlaná viesť celosvetový boj proti zmene klímy a zároveň chrániť našu konkurencieschopnosť a zabezpečiť, aby nikto nebol opomenutý. Dnešné prijatie prelomového klimatického cieľa na rok 2040 poskytne priemyslu, občanom a investorom istotu, ktorú potrebujú na čistú transformáciu v nasledujúcom desaťročí,“ poznamenala cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panajotová, ktorej krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Európska komisia bude podľa klimatickej legislatívy hodnotiť pokrok pri dosahovaní tohto cieľa každé dva roky, pričom zohľadní najnovšie vedecké údaje, technologický vývoj a stav konkurencieschopnosti priemyslu EÚ. Zohľadní tiež trendy v cenách energií a ich vplyv na podniky a domácnosti a posúdi stav čistého odstraňovania emisií na úrovni EÚ v porovnaní s tým, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa na rok 2040.

Európsky parlament odobril klimatický cieľ už 10. februára a štvrtkové rozhodnutie členských štátov predstavuje posledný krok v legislatívnom procese. Zmenené nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a bude sa priamo uplatňovať vo všetkých štátoch Únie. Komisia predloží relevantné návrhy na plnenie záväzného cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2040.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pripravte sa na zdražovanie, rodinné rozpočty to pocítia: Za pohonné hmoty dáme aj o 30…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac