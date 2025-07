Je jedno, aký dôchodok poberáte, túto povinnosť má každý senior. Ak si ju nesplníte, môže to mať následky

Azda najrozšírenejšou povinnosťou, ktorú seniori majú, je oznámenie zmeny adresy Sociálnej poisťovni. To sa totiž týka každého jedného z nich, a nezáleží na tom, aký typ dôchodku poberajú. Je tu však ešte jedna vec, na ktorú nesmú zabudnúť, a ktorá by mohla mať vážne následky, a to nielen finančné.

Ako informuje Ministerstvo vnútra SR, seniori nad 65 rokov si musia splniť dôležitú povinnosť. Ak totiž stále plánujú jazdiť vlastným autom, musia sa ubezpečiť, že sú aj vo vyššom veku stále schopní po všetkých stránkach sadnúť za volant a viesť vozidlo. Nestačí mať pritom platný vodičský preukaz, ale musia sa pravidelne podrobovať lekárskej prehliadke.

Ako často sa musia nechať preveriť?

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky, a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov. Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:

vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každých päť rokov. Títo vodiči sú povinní mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 89 ods. 2, nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukázať.

Nekontroluje sa pritom len fyzický stav seniorov, ale tiež psychický. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa: