Je jasné, kto bude na MS kapitánom nášho tímu: Podľa hlavného trénera Országha ide o jasnú voľbu

Slovenská reprezentácia spoznala pár hodín pred štartom MS vo Švédsku svojho kapitána. Stal sa ním útočník Matúš Sukeľ, ktorý tím viedol s „céčkom“ aj v príprave. Podľa hlavného trénera Vladimíra Országha bol Sukeľ jasnou voľbou, 29-ročný center si rolu lídra tímu váži.

Sukeľa čaká piaty svetový šampionát. V roku 2023 plnil funkciu asistenta, tentoraz bude v Štokholme v pozícii lídra slovenskej kabíny. „Je to pre mňa obrovská česť a beriem to s pokorou. Budem sa snažiť byť čo najlepší líder. Budem mať ´céčko´, ale nie je to iba o mne. Je to o každom jednom chalanovi. Bude dôležité, aby sme sa všetci podriadili tímu a hrali ako jeden. To sa budem snažiť vštiepiť chalanom,“ uviedol Sukeľ po rannom rozkorčuľovaní pred večerným súbojom proti domácemu Švédsku (20.20 h).

„Tri korunky“ budú v piatok veľkým favoritom. Uvedomuje si to aj Sukeľ, ktorého však teší, že podobne náročná previerka príde hneď v úvode turnaja: „Je to ostrý štart, ale osobne sa teším, že to bude náročné. Myslím si, že sme dobre pripravení a budeme mať od začiatku dobrý pohyb. To bude dôležité na tomto veľkom ihrisku.“

Slováci majú v tíme deväť nováčikov, vekový priemer mužstva len tesne prevyšuje 25 rokov. To zo slovenského tímu robí tretí najmladší na turnaji. Mladšiu súpisku majú už len Nóri a hráči USA. „Ja si myslím, že máme dobrý mix. Mladých chalanov, aj hráčov, ktorí majú nejaké majstrovstvá za sebou. Atmosféra je teda dobrá a všetci sa už tešíme, keďže príprava bola dlhá. Verím, že vstúpime tou správnou nohou,“ uzavrel slovenský kapitán.