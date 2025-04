Jasmina Alagič priznala náročné obdobie. S Rytmusom prekonali krízu, takto sa to dotklo ich syna Sanela

Je úplne normálne, ak sa vo vzťahu vyskytne nejaký problém. Vtedy rozhoduje len to, ako sa k tomu partneri postavia a či to chcú celé napraviť. Rešpekt, tolerancia, vytrvalosť snaha o vyriešenie sú prvoradé. Podobným obdobím si prešla i známa moderátorka so svojím manželom a slávnym slovenským raperom, s ktorým vychováva syna Sanela. Nakoniec zvíťazila láska, ktorá je medzi nimi silnejšia než čokoľvek iné. Bola to však pre nich výzva.

Obaja milujú svojho 5-ročného synčeka nadovšetko a chcú mu dopriať to najlepšie. Aj preto ho chceli uchrániť pred nepríjemným obdobím, ktorým si dvojica prechádzala. Snažili sa, aby Sanel o ničom nevedel a nedotklo sa ho to nijakým spôsobom. A hoci výsledkom nezhôd bolo mesačné odlúčenie, nakoniec sa to Jasmine Alagič a raperovi Rytmusovi podarilo. Dôležitý bol ich synček, o ktorého je a vždy bolo dobre postarané, bez ohľadu na obdobie. Nebolo tomu inak ani počas krízy, ako naznačila moderátorka Novému času.

Na prvý pohľad vyzeral ich vzťah priam ideálne. V roku 2019 si povedali svoje áno a sľúbili si, že budú stáť bok po boku v dobrom aj v zlom. Krátko po svadbe sa im narodil milovaný Sanel a obom sa začali príjemné rodičovské povinnosti. Málokto tušil, že aj oni mali dni, keď to nebolo jednoduché a ich vzťah si prechádzal skúškou. Zdá sa, že hlavnú úlohu v tom zohrala práca rodičov. Obaja pracujú na tom, čo ich živí. Zatiaľ čo raper koncertuje a venuje sa hudbe, Jasmina momentálne sprevádza televíznych divákov dojímavou reláciou Vezmeš si ma.

Čo bolo na vine?

Aj keď ich postihla kríza, a doteraz spolupracujú s odborníčkou, vďaka ktorej sa im podarilo zlé obdobie zažehnať, pomohlo im hlavne to, že nechceli prísť o rodinu a mali záujem zapracovať na sebe a vyriešiť to.

„V každom vzťahu sa dejú takéto veci a netreba sa na vzťah vykašlať po prvej hádke, čo, samozrejme, nebol náš prípad. Keď sa to nakopí a ste v jednej domácnosti, tak to musíte intenzívne riešiť,“ uviedla Jasmina a pokračovala. „Ale keď máš dve domácnosti, tak utečieš, a to som ja. Mala som pocit, že mám kam ísť a sama si to všetko so sebou vyriešiť,“ priznala dôvod, prečo boli s raperom mesiac od seba.

Obaja boli pracovne vyťažení a veľa sa im toho nakopilo. Vtedy bolo dôležité vykomunikovať si to a určiť priority. „Lebo alfou a omegou každého vzťahu je výhradne lipnúť na prioritách alebo ich mať podobné, čo my, samozrejme, máme. Ale v zhone toho všetkého som si povedala, že najlepšie mi bude takto,“ vyšla s pravdou von Jasmina.

Chceli, aby to ich syna nepoznačilo