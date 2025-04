Jarná idylka sa nateraz skončila: Dnes bude ešte slnečno, no víkend nás poriadne schladí. Čakajú nás mrazy aj sneženie

Ak máte možnosť, vychutnajte si dnešný slnečný deň naplno. Už zajtra nás totiž čaká prudká zmena počasia. Piatok bude ešte teplý a príjemný, no už v sobotu príde k výraznému ochladeniu.

Dnešné počasie ovplyvňuje tlaková výš od severozápadu, ktorá však v priebehu dňa zoslabne. Podľa iMeteo sa dnes teploty vyšplhajú na príjemných +20 °C a viac, pričom na horách vo výške 1 500 metrov môže byť až +7 °C.

V piatok tak bude prevažne slnečno, miestami sa môže objaviť zväčšená oblačnosť a ráno aj ojedinelé hmly. Pozor si dajte preto najmä na cestách, keďže hmla môže skomplikovať dopravu. Dnes si ešte užijeme príjemné počasie. Maximálne teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +16 °C do +21 °C, pričom na severe bude o niečo chladnejšie.

Aj vietor sa oproti včerajšku zmierni, očakáva sa slabý, prevažne severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou 3 až 7 m/s. Tento pokojný priebeh však nebude trvať dlho.

Ochladenie je už na dohľad

Nad Bieloruskom a Ukrajinou sa prehĺbi tlaková níž, ktorá k nám prinesie studený arktický vzduch. Výrazný studený front začne postupovať od severu a v sobotu už popoludní a k večeru spôsobí citeľné ochladenie. Miestami sa môže ochladiť až o 10 °C v porovnaní s dneškom.

S chladnejším počasím treba počítať aj v nasledujúcich dňoch. Víkend tak bude v znamení nižších teplôt a možno aj nepríjemného vetra. Ak máte plány stráviť víkend vonku, určite sa teplejšie oblečte.

Víkend bude mrazivý

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, v sobotu ráno ešte môžeme očakávať jasnú až polojasnú oblohu, no už od severu začne postupne pribúdať oblačnosť. V noci sa ojedinele objavia zrážky, no cez deň už na viacerých miestach hrozia prehánky, dážď a výnimočne aj búrky. Postupne sa môžu vyskytnúť snehové prehánky, a to najskôr vo vyšších polohách, neskôr aj v stredných a popoludní až večer dokonca aj v nižších polohách na severe.

Teploty v noci klesnú na 7 až 2 °C, v údoliach dokonca okolo 0 °C. Cez deň sa teploty vyšplhajú na 13 až 18 °C, na severe bude chladnejšie, s maximami 7 až 12 °C. Postupne však začne výrazné ochladzovanie. Vietor bude najskôr slabý, ale cez deň sa zmení na severný s rýchlosťou 5 až 13 m/s (20 až 45 km/h), miestami v nárazoch až 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h). Na hrebeňoch hôr sa očakáva búrlivý vietor až víchrica.

V nedeľu bude prevažovať premenlivá až veľká oblačnosť, najmä v severnej polovici Slovenska. V noci sa miestami vyskytne sneženie, pričom na severe môžu vzniknúť snehové jazyky. Cez deň sa objavia snehové prehánky, predovšetkým v severných oblastiach a na Horehroní. Teploty v noci klesnú na 0 až -5 °C, v údoliach a na severe môžu dosiahnuť až -7 °C. Cez deň sa teploty budú pohybovať len medzi 3 až 8 °C, na severe a Horehroní dokonca od -2 do +3 °C.