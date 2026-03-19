Jar dostala stopku, počasie urobí otočku: Valí sa na nás ochladenie, budúci týždeň môže aj snežiť

Ešte pred pár hodinami to vyzeralo, že jar definitívne prebrala kontrolu. Slovensko si užívalo slnečné počasie, minimum oblakov a teploty, ktoré sa na polovicu marca šplhali nezvyčajne vysoko. Tento príjemný obraz však dlho nevydržal.
Ako upozornil portál iMeteo, počasie sa začalo meniť s príchodom chladnejšieho vzduchu od severu, ktorý postupne ukončil teplé jarné dni a priniesol citeľné ochladenie.
Streda ešte patrila jari, teploty prekvapili
Včerajší deň bol z pohľadu počasia mimoriadne príjemný. Na väčšine územia panovalo jasno až polooblačno a zrážky sa takmer nikde nevyskytovali. Stabilitu zabezpečovala tlaková výš, ktorá zasahovala nad Slovensko od severu. Teploty počas dňa vystúpili na hodnoty od 13 °C do 18 °C, pričom najteplejšie bolo tradične na juhu a v nižších polohách.
Sever Slovenska, najmä oblasti ako Orava či podtatranský región, zostával miernejší, no stále pomerne teplý, s hodnotami väčšinou od 9 °C do 13 °C. Aj horské prostredie ponúkalo priaznivé podmienky. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota pohybovala okolo 2 °C a počasie bolo bez výrazných zrážok či zhoršenej dohľadnosti.
Dnes sa počasie začne meniť
Dnes však začne počasie na Slovensku ovplyvňovať nová tlaková situácia. Od severu a severozápadu síce nad naše územie zasiahne tlaková výš, no po jej okraji k nám bude prúdiť chladnejší vzduch od severovýchodu. Zároveň sa vo vyšších vrstvách atmosféry nad Ukrajinou bude nachádzať tlaková níž, ktorá ovplyvní najmä východné Slovensko. Práve kombinácia týchto dvoch systémov spôsobí pokles teplôt aj nárast oblačnosti.
Počas dňa bude spočiatku jasno až polooblačno, no postupne začne oblačnosť pribúdať. Najvýraznejšie sa to prejaví na východe Slovenska, kde sa môže obloha miestami zatiahnuť. V tejto oblasti sa ojedinele vyskytnú aj slabé prehánky. Nepôjde však o výrazné zrážky, skôr o krátkodobé a lokálne javy.
Vo vyšších polohách sa opäť objaví sneh
Zaujímavosťou dnešného vývoja bude návrat sneženia. Vo vyšších polohách, približne od 1 000 metrov nad morom, sa zrážky budú meniť z dažďa na sneh. Sneženie bude slabé a krátkodobé, bez tvorby výraznej snehovej pokrývky. Vo vysokohorskom prostredí však pôjde o návrat zimnejšieho charakteru počasia. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude teplota pohybovať okolo -2 °C.
Denné maximá už nedosiahnu hodnoty zo stredy. Teploty budú vystupovať na 10 °C až 15 °C, pričom na severe, najmä na Orave, Liptove a Hornom Spiši, sa budú pohybovať len okolo 8 °C. Na juhu a v nižších polohách zostane počasie miernejšie, no ochladenie bude citeľné aj tam.
Počasie bude bez extrémov, no nepoteší
Vietor bude väčšinou slabý až mierny, miestami prechodne zosilnie. Zrážok bude málo, ich úhrny nepresiahnu 1 mm a vo vyšších polohách môže pribudnúť len symbolická snehová pokrývka. Dnešok síce neprinesie výrazné extrémy, no jasne ukáže, že jar ešte nemá vyhrané. Po krátkom oteplení sa počasie opäť vracia k chladnejšiemu scenáru, ktorý nám ukázal, že z odloženia zimných búnd sme sa radovali predčasne.
Budúci týždeň klesnú teploty ešte o niečo viac. Pohybovať sa budú maximálne okolo 10 stupňov, no počas dňa bude aj chladnejšie. Zimné oblečenie ešte neodkladajte, zrážky môžu byť snehové aj v nižších polohách.
