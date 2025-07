Išli si obsadiť ležadlá pri bazéne o 5:30 ráno a strhla sa kritika: Ľudia priznali, že s cudzími uterákmi robia hroznú vec

Možno to poznáte – na dovolenke ste to večer dlhšie potiahli, na hotelové raňajky prichádzate medzi poslednými a po nich nemáte chuť na nič iné, než si zdriemnuť na ležadle pri bazéne. No šokuje vás, koľko miest je už obsadených uterákmi, aj keď sa nikto nekúpe alebo neopaľuje. Alebo patríte do druhej skupiny, ktorá skoro ráno uteká obsadiť si ležadlo a nezaujíma sa, čo si kto myslí? Nech je to ako chce, „súboj“ týchto dvoch strán každoročne na internete baví ľudí.

Česká dvojica, ktorá si na TikToku hovorí Dawe a Jessie, pred pár dňami zverejnila video, ktoré sa stalo okamžite virálnym a už ho videlo cez 230-tisíc ľudí. „Ideš si obsadiť ležadlá o 5:30“, pridali stručný popis a ukázali bazén, pri ktorom si už niekto rezervoval miesto dokonca aj pred nimi. A to aj napriek tomu, že išlo o takú skorú ranú hodinu.

„Vstávate kvôli tomu skôr alebo to nechávate na náhodu?“ opýtali sa.

Priznali, že odhadzujú cudzie uteráky

Ako sa dalo čakať, v komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia a ozvali sa väčšinou ľudia, ktorým toto príde nepochopiteľné. „Toto zažijem asi až na dôchodku, aby som letel na dovolenku súťažiť o 5 ráno o ležadlo pri bazéne…“ zhodnotil jeden z nich.

„Veľmi rád tie uteráky odhadzujem, keď ich tam niekto takto dáva,“ pridal sa ku kritike niekto ďalší. A prekvapivo viacerí priznali, že už niekomu takto z ležadla uterák bez mihnutia oka odhodili.

Pravda je taká, že aj hotelom sa takéto správanie návštevníkov prestáva páčiť a niektoré zakazujú si len tak obsadzovať ležadlá, na čo upozornili aj ľudia pod príspevkom na TikToku. Zatiaľ to ale neplatí všade, takže ak to radi robíte aj vy, stačí si zvoliť správne ubytovanie a môžete to nateraz robiť aj naďalej.