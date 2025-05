Irónia, akú nečakala a rýchlo jej z tváre zmizol úsmev: Táto ružička odchádzala z Ruže pre nevestu v slzách

Deviata epizóda opäť naštrbila vzťahy medzi dievčatami. Pokojná atmosféra skončila a po Krištofovej hre ostalo nalomených viacero vzťahov. Dokonca aj medzi dievčatami, ktoré nikdy kamarátkami neboli. Sme však o krok bližšie k semifinále, a tak už v popredí nie sú vzťahy medzi dievčatami, ale ich náklonnosť k Rasťovi.

Dievčatá sa o sebe dozvedeli niečo nové – alebo skôr to, čo si o nich myslia ich súperky za zavretými dverami. Azry sa dotklo vyjadrenie Luisy, Karolína zistila, že o nej povedala niečo negatívne aj Jasmína, no najviac dotknutá ostala po tejto hre Timea. Tá totiž nečakala, že jej práve Anička naloží najhoršiu kritiku a bola odhodlaná ju po tejto hre dostať z vily.

Takúto kritiku svojej osoby Timea nečakala

O Timei zaznelo, že nevie prijať kritiku a neustále má potrebu obhajovať sa, čo sa nakoniec ukázalo, že povedala Jasmína. Tá na základe Timeinej reakcie po týchto slovách prehlásila: „Opäť mala tendenciu sa obhajovať. Opäť to neprijala. Takže, nepresvedčila ma. Neprešla testom.“

Už v tomto momente bolo vidieť, že šla Timeina nálada rapídne dole, a preto sa dalo očakávať, že čokoľvek príde neskôr, bude pre ňu poslednou kvapkou. A potom to aj prišlo. Krištof prečítal: „S Timeou by nechcel byť žiadny muž, lebo by sa pri nej cítil menejcenne. Timea je útočná, negativistická, neprajná feministka.“

Krištof Timeu upozornil, že výrok môže pochádzať aj od dievčat, ktoré sa hry nezúčastnili, a tak Timea rýchlo uhádla, že ho vyslovila Anička. Tam však Aničkine výroky na jej adresu neskončili. „S Timeou by žiadny muž nevydržal. O menštruačnom cykle rozpráva dve hodiny. Je to chodiaca depresia,“ znel druhý.

„Teraz to dievča u mňa úplne skončilo,“ prehlásila Timea pred kamerou. Keď Krištof odišiel, naplno prejavila svoj hnev a tvrdila, že ak ju Anička neznáša, mala jej to povedať do očí. Nakoniec to však bola Timea, ktorá jej niečo vychrstla do tváre, keďže v momente, ako sa Anička vrátila z rande a vkročila do vily, jej povedala: „Anička, tak ty si pekná chudera.“

Kázala jej baliť si kufre, nakoniec odišla sama