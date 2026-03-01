Irán dočasne vedie vládnuca rada. Jej členmi sú Pezeškiján, Ežeí a Aráfí

Ajatolláha Alírezá Aráfího v nedeľu vymenovali za člena dočasnej iránskej vládnucej rady, ktorá bude plniť úlohy najvyššieho vodcu krajiny po sobotňajšom úmrtí ajatolláha Alího Chameneího pri spoločnom vojenskom útoku Izraela a Spojených štátov. Dočasná rada bude zastávať rolu najvyššieho vodcu, až dokým Zhromaždenie znalcov nezvolí nástupcu Chamaneího.
Členmi vládnucej rady sú tiež prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší predstaviteľ justície v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Ežeí, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
