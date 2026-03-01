Izrael reagoval na situáciu: Povolal do zložiek svojej civilnej obrany 20-tisíc záložníkov

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Ulohou povolaných záložníkov je poskytovať pomoc civilnému obyvateľstvu, napríklad pri evakuáciách.

Izrael v reakcii na iránske raketové útoky povolal do služby 20-tisíc záložníkov, informoval v nedeľu spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Izraelská civilná obrana, ktorá je zodpovedná za ochranu civilistov v čase vojny, uviedla, že úlohou povolaných záložníkov je poskytovať pomoc civilnému obyvateľstvu, napríklad pri evakuáciách, zabezpečovaní prevádzky krytov či poskytovaní prvej pomoci.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Irán dočasne vedie vládnuca rada. Jej členmi sú Pezeškiján, Ežeí a Aráfí
2.
Trvá na pomste: Iránsky prezident označil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu Chameneího za vyhlásenie vojny moslimom
3.
Časť Iráncov želá „smrť Amerike“. Irán sa vyhráža, že Izrael a USA ponesú následky
Zobraziť všetky články (32)

Povolanie je súčasťou opatrení

Izrael má rozsiahly systém civilnej obrany, ktorý zahŕňa sirény, kryty, núdzové zásoby a mobilizáciu záložníkov. Povolanie 20-tisíc záložníkov je súčasťou opatrení prijatých v súvislosti s eskaláciou napätia s Iránom, ktorý v reakcii na koordinované útoky Izraela a USA spustil už niekoľko vĺn útokov na Izrael, ako aj na americké základne v blízkovýchodnom regióne. Terčom iránskych útokov sa však stala aj civilná infraštruktúra vo viacerých krajinách Perzského zálivu.

Ilustračná foto: SITA/AP

Izraelčania sa pri útokoch spoliehajú na protiraketový systém Železná kopula (Kipat barzel), ktorý zachytáva veľkú časť vypálených rakiet. Izraelské úrady však napriek tomu obyvateľstvo upozornili, že nejde o 100-percentnú obranu. Obyvateľstvo preto vyzývajú, aby dodržiavali pokyny, využívali kryty a boli pripravení aj na prípadnú evakuáciu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trvá na pomste: Iránsky prezident označil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu Chameneího za vyhlásenie vojny moslimom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac