Na šialený pozemok si brúsili zuby developeri: Má 22 jazier, majiteľ pýtal 180 miliónov. Po jeho smrti sa všetko zmenilo

Jeho pozemok, ktorý je súčasťou Whitney Park, mal rozlohu vyše 36-tisíc akrov, čo je približne 145,7 km². Pre porovnanie, rozloha mesta Košice je zhruba 244 km². Hendricksonovi trvalo celé tri dni, kým jednému záujemcovi ukázal všetkých 22 jazier, ktoré sa na jeho území nachádzajú.

V roku 2020 muž uviedol, že nemá v pláne odovzdať pozemok štátu, no zároveň si neželá, aby sa z neho stal developerský projekt. Svoj majetok ponúkal za 180 miliónov dolárov (približne 154,7 milióna eur), pričom už odmietol šesť ponúk – dokonca aj tie, ktoré mu núkali plnú požadovanú sumu.

Dôvod bol jediný – všetci záujemcovia boli developeri, ktorí chceli prírodu využiť na svoje projekty, informuje Adirondack Explorer.

Hendrickson prezradil, že ho kontaktovalo aj niekoľko štátnych úradníkov, no všetkých odmietol. Bol presvedčený, že štát New York nemá dostatok prostriedkov na ochranu tohto miesta (jeho fauny a flóry). Frustrovalo ho, že niektoré environmentálne skupiny si mysleli, že sa „snaží uzavrieť dohodu so štátom“. Tiež dodal: „Nemám v úmysle predať ho niekomu, kto ho bude chcieť zastavať.“

Na otázku, prečo nepožiadal o vyhlásenie pozemku za prírodnú rezerváciu, odpovedal jasne – nechce, aby boli zničené historické budovy, ktoré na mieste stoja, vrátane tých v mestečku Long Lake. Zároveň plánoval v horách zostať a ponechať si tam svoj dom.

Hrdinský príbeh skončil náhle, všetko sa potom zmenilo

Tieto informácie poskytol Hendrickson ešte v roku 2020 – minulý rok v auguste však náhle zomrel, vo veku len 59 rokov. V júni tohto roka priniesol Adirondack Explorer nové zistenia – hrdinský príbeh záchrany divočiny sa náhle zmenil a eskaluje.

Podľa portálu je pozemok aktuálne tesne pred predajom a záujem oň prejavila developerská spoločnosť Todd Interests z Dallasu. Tento kupca sa špecializuje na luxusné rezorty, bývanie a golfové ihriská. Spoločnosť už údajne uzavrela zmluvy na kúpu dvoch známych nehnuteľností, ktoré vlastnil John Hendrickson.

Pozemok na predaj ponúkol jeho brat Edward Hendrickson, ktorý zaň pýtal 125 miliónov dolárov (približne 107,4 milióna eur). Zástupca spoločnosti Shawn Todd uviedol, že o kúpe s Johnom Hendricksonom rokovali už v čase, keď bola cena 180 miliónov dolárov. K rokovaniu sa chceli vrátiť po skončení dostihovej sezóny. Hendrickson, vášnivý fanúšik dostihov a majiteľ plnokrvného koňa, však nečakane zomrel. Todd tvrdí, že keď zbadal zníženú ponuku, bol taký nadšený, že musel konať okamžite.

Na otázku reportéra, či sa považuje skôr za ochrancu prírody alebo developera, Todd odpovedal: „Nemyslím si, že tieto dve veci sa navzájom vylučujú.“