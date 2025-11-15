Ikona Bratislavy dostane druhú šancu: Známe kúpalisko čaká veľká rekonštrukcia za niekoľko miliónov

Foto: Facebook - STaRZ Bratislava/TASR - Pavol Zachar

Roland Brožkovič
TASR
V areáli vznikne nový stredný rekreačný a detský bazén.

Na bratislavskom mestskom kúpalisku Rosnička sa naplno rozbehli rekonštrukčné práce, ktorých výsledkom bude už v najbližšej sezóne modernejší a komfortnejší areál. Na sociálnej sieti o tom informuje Správa telovýchovných a rekreačných zriadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.

„Vznikne nový stredný rekreačný a detský bazén, vybuduje sa nová strojovňa s modernou technológiou, areál čaká obnova infraštruktúry a zázemia,“ zosumarizovala STaRZ rozsah prác. Obnovu zrealizuje skupina dodávateľov H B H a ProMinent Slovensko, ktorí uspeli vo verejnej súťaži s cenou 2 076 227,27 eura s DPH.

Do ôsmich mesiacov

Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv majú práce dokončiť do ôsmich mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky pri vyhlasovaní výzvy bola 1 987 866, 35 eura bez DPH, prioritným kritériom v súťaži bola cena, doplnkovým skúsenosti i kvalita prác zhotoviteľa.

