„Idem zo školy. Ó, je veľmi teplo.“ Malé dievčatko z KĽDR pridáva zvláštne videá v angličtine

Internetom otriasli zvláštne videá s dievčatkom, ktoré divákov láka obrazmi života v izolovanej krajine. Ľudí na Západe zaskočilo jeho zvláštne vystupovanie: prázdna mimika, extrémne monotónny hlas a spôsob rozprávania, ktorý vôbec nepripomína prejav dieťaťa. Mnohí si všimli, že používa výrazy, ktoré by dieťa bežne nepoužilo, napríklad opakovanie frázy „naše deti“. Namiesto jednoduchej vety „my si to tu užívame“, povie: „naše deti sa tešia z…“
„Ak sem prídete, budete veľmi prekvapení,“ hovorí Song A v úvode videa s diplomatickým výrazom na tvári. Všetky videá sa mali objaviť na YouTube a dnes sú prístupné na portáli Archive.
„Kamkoľvek sa pohnete, narazíte na zábavné parky, od vodného parku Munsu cez pchjongjangskú zoologickú záhradu až po skatepark. Možnosti, ktoré si tu môžu užívať naše deti, sú prakticky nekonečné. Mojou obľúbenou knihou je Harry Potter od J. K. Rowlingovej a stavím sa, že ho máš rád aj ty. Poďme sa spolu podujať na výzvu, kto vie o Harrym Potterovi viac. Želám ti pevné zdravie a harmóniu pre tvoju rodinu,“ hovorí Song A.
Dnes idem zo školy. Ó, je veľmi teplo
Na jej videá teraz zareagovala Severokórejčanka Hyunkjung, ktorá žije v Južnej Kórei.
View this post on Instagram
Vo videu so ženou, ktoré pridal kanál Giggle, moderátor upozorňuje, že k týmto videám mala Južná Kórea v čase natáčania zablokovaný prístup.
Keď sme sa pomocou externého odkazu pokúsili na kanál dostať my, čakal nás takýto pohľad.
Na stiahnutú verziu videa tak odpovedá aj samotná Hyunkjung. Pri sledovaní záznamu chváli prízvuk aj jazykové schopnosti dievčatka, no obsah ju necháva v rozpakoch.
Keď Song A spomenie, že jej obľúbenou knihou je Harry Potter, zasmeje sa: „Vynikajúca stratégia.“ Pri fráze o pevnom zdraví a harmónii v rodine, stisne pery. „Toto video bolo vytvorené tak, aby mierilo na stôl Západu,“ hovorí. „Používa želania typu ,všetko dobré pre rodinu‘, hoci v samotnej KĽDR platí skôr opačný princíp: zabudni na rodinu, prežiť je už dosť náročné.“
Podľa názoru Hyunkjung bolo starostlivo pripravené, pričom sa snaží navodiť na Západe dojem prívetivosti a otvorenosti. Pripúšťa však, že angličtinu sa severokórejské deti skutočne učia už od útleho veku – nie však na takej úrovni plynulosti, akú predvádza Song A. Zároveň sa domnieva, že za kamerou stojí celý tím ľudí a dievčatko hovorí spôsobom, ktorý pripomína čítanie či recitovanie pripraveného textu.
V inom videu dievčatko s prázdnym, takmer mŕtvym výrazom na tvári hovorí: „Dnes idem zo školy. Ó, je veľmi teplo. Želala by som si niečo osviežujúce.“
Nahlásiť chybu v článku