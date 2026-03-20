Ide proti prúdu: Zuzana Šebová miluje letné prázdniny, ktoré mnohí rodičia nemajú radi. Prezradila dôvod

Letné prázdniny sú pre deti synonymom slobody, oddychu a nekonečných dní plných hier. Pre mnohých rodičov však toto obdobie prináša skôr stres než pohodu. Kým školský rok má jasný režim, leto ho úplne rozbíja a práve to býva kameňom úrazu. Herečka to však vidí inak.
Rodičia často zápasia s tým, ako zabezpečiť program pre svoje deti počas dlhých týždňov. Nie každý má možnosť čerpať dovolenku celé dva mesiace a starí rodičia či letné tábory nie sú vždy dostupným riešením. Výsledkom je logistická skladačka, ktorá si vyžaduje veľa plánovania a kompromisov. Na rozdiel od iných sa však Zuzana Šebová teší na letné prázdniny, ako sama priznala pre Šarm.
Väčší zhon v zime
Ranný kolotoč počas školského roka pozná takmer každá rodina. Budík zazvoní, no namiesto pokojného začiatku dňa prichádza chaos, naháňanie a nervozita. Bývalá hviezda zo seriálu Horná Dolná prezradila, že sú ráno už ako-tak zabehnutí. „Myslím si, že sa zlepšujeme, predsa len synček je už druhák. Ten prvý rok bol taký nácvikový, ale teraz si myslím, že už nám to ide celkom dobre,“ ozrejmila sympatická herečka.
Umelkyňa vyšla s pravdou von, že počas chladnejších mesiacov je to u nich komplikovanejšie. Aspoň tak to vidí Zuzana. „Vždy je tá zima horšia tým, že treba vrstviť, naťahovať rukavice a čapice, ale zase blíži sa najobľúbenejšie obdobie všetkých rodičov, keď bude stačiť dať tričko a nohavice a tenisky a šiltovku. Takže myslím si, že sa zlepšujeme,“ uviedla.
