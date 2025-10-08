Huliakova strana dostala pokutu: Niekoľkokrát porušila zákon, suma však mnohých prekvapí

Foto: TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Komisia našla viacero nezrovnalostí.

Strana vidieka, ktorej predsedá minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý), dostala od Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pokutu 400 eur. Komisia jej ju uložila za niekoľko porušení zákona. Pokuty dostali aj ďalšie mimoparlamentné strany. Vyplýva to zo zverejnenej zápisnice z utorkového (7. 10.) rokovania komisie.

Komisia rozhodla, že Strana vidieka v lehote neodstránila nedostatky zo svojej výročnej správy. V nej boli identifikačné údaje darcov strany neúplné. Zoznam členov výkonného orgánu strany zároveň neobsahoval náležitosti podľa zákona. Chýbali pri nich poradové čísla a pri niektorých aj čísla občianskych preukazov.

Pokutu dostalo viacero strán

Pokutu vo výške 2000 eur komisia udelila aj mimoparlamentnej strane Domov národná strana. V uznesení komisia spomína napríklad rozpor vo výške prijatých darov či nedostatočne vysvetlené odpísanie záväzkov za viac ako 338 000 eur.

Komisia sa zaoberala aj konaním voči hnutiu Vlastenecký blok. Udelila mu pokutu vo výške 200 eur za neodstránenie viacerých nedostatkov v zákonnej lehote vo výročnej správe za rok 2024. Pokutu v rovnakej výške za neodstránenie nedostatkov dostala aj strana Volt Slovensko. Obe strany nedostatky podľa komisie už odstránili, no urobili tak po lehote.

Pokutu 5000 eur dostala strana Jednota Slovanov. Komisia jej vyčíta, že na svojom webe nemala zverejnený zoznam osôb, ktoré na fungovanie strany prispeli vyššou sumou, ako je dvojnásobok minimálnej mesačnej mzdy. Strana na webe zároveň nezverejnila ani oznámenie, že takéto dary neprijala. Rovnaký problém komisia eviduje aj za rok 2023.

Štátna volebná komisia okrem toho v uznesení konštatuje, že kontrolu výročnej správy strany Hlas-SD za rok 2024 považuje za uzavretú. Podnet, ktorým sa na utorkovom rokovaní zaoberala, podľa nej nepriniesol nové skutočnosti.

