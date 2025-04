Huliak súhlasí, aby na MS v hokeji reprezentovali aj hráči z ruskej KHL. Šatana v tejto myšlienke podporil

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak vyjadril podporu prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavovi Šatanovi v prípade možného využitia slovenských hráčov z KHL na potreby reprezentácie na nadchádzajúcich Majstrovstvách sveta 2025 v Dánsku a vo Švédsku. „Ak majú zodpovedajúcu výkonnosť, nevidíme dôvod, prečo by nehrali hráči KHL v reprezentácii,“ uviedol.

Zároveň došlo v koalícii k zhode na znení novely zákona o športe. Pri štvrtkovej (3. 4.) rozprave prejde návrh ešte úpravou, ktorá sa bude týkať zamestnávania vrcholových športovcov. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister Huliak. „Úpravou chceme predísť tomu, aby sme zasahovali do odmien športovcov, resp. aby sme zaťažovali kluby, a tiež sa nedostávali do rozporu so zákonníkom práce, resp. s daňovými predpismi,“ upozornil.

Úpravu novely zákona o športe v prípade otázok zamestnávania a daňovo-odvodovej oblasti avizovali už v utorok (1. 4.) viacerí poslanci, takisto mala k záležitosti zasadnúť pracovná komisia. Vo štvrtok sa má o novele aj hlasovať.