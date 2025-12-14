Hrozivý nález v byte v okrese Martin: Ženu našli bez známok života, na mieste zadržali 62-ročného muža

V sobotu (13. 12.) našli v byte v okrese Martin ženu bez známok života. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zabitia.
Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie. U nebohej bola nariadená pitva. Na mieste obmedzili osobnú slobodu podozrivému 62-ročnému mužovi.
Cudzie zavinenie vylúčili
„Na základe vykonanej pitvy bolo vylúčené cudzie zavinenie, smrť nastala z prirodzených chorobných príčin,“ aktualizovala pôvodnú informáciu hovorkyňa.
