Obľúbený chorvátsky ostrov zaplavujú výkaly. Ráno je more ešte modré, no popoludní nechutne hnedé, ide o dlhodobý problém

Do Chorvátska sa počas tohto leta opäť vydá množstvo turistov, ktorí sa tešia na azúrovo čisté more. Pobyt dovolenkárom však už v minulosti dokázali pokaziť výkaly, ktoré sa napríklad vlani objavili v obľúbenom letovisku Brela na Makarskej riviére, či na pláži v meste Zadar. Znečisťujú však aj obľúbený ostrov v Dalmácii, upozornili na to tvnoviny.sk.

Podľa denníka Slobodna Dalmacija, výkaly zaplavili pobrežie ostrova Hvar, konkrétne pri meste Jelsa. Do mora ich podľa miestnych vypúšťajú výletné lode, okrem toho aj kuchynský olej. Má ísť o dlhodobý problém, a to napriek tomu, že Jadranské more je chránenou oblasťou.

Ako sa pre portál vyjadril pracovník cestovného ruchu Veljko Drinković z Jelsy, ráno je more ešte modré, no poobede je všetko hnedé, netreba podľa neho hovoriť od čoho. Škvrny môžu mať priemer aj vyše 150 metrov, objavujú sa popoludní po návrate lodí z Hvaru na pevninu. K pobrežiu ich donesie vietor a morské prúdy.

Drinković chce urobiť všetko pre to, aby sa to zmenilo, chystá sa kontaktovať príslušné chorvátske úrady, aby mohli potrestať previnilcov. Mali by podľa neho vypočuť posádky a pýtať sa ich, kde a ako likvidujú fekálie a inú odpadovú vodu zo svojich lodí. Na ostrove Hvar sa pritom investujú stovky miliónov do čistenia odpadu, aby sa zlepšila kvalita vody.

