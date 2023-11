Bratislava dostane úplne novú obchodnú zónu: Stáť by mala na tomto mieste, ponúknuť chce jedinečné podmienky

V blízkosti bratislavského letiska sa na budúci rok začne výstavba obchodnej zóny, ktorá bude pozostávať z piatich budov. Určené budú pre rôzne formy podnikania, ako aj pre širokú verejnosť. Informovala o tom v utorok developerská spoločnosť GLP.

Unikátne podmienky a dôraz na udržateľnosť

Ako vyplýva z informácií na oficiálnej stránke, developer chce vytvoriť unikátnu komerčnú zónu, ktorá by mala patriť medzi najdynamickejšie a najmodernejšie v regióne. „Vďaka svojej strategickej polohe v blízkosti bratislavského letiska sa tento developerský projekt zaručene stane bránou k novým príležitostiam a poskytne dokonalé prepojenie medzi miestnymi a medzinárodnými trhmi,“ píše sa na webe developera.

GLP Bratislava Business Zone by mala pozostávať z piatich jednopodlažných nízkoenergetických budov. Budovy budú podľa developera šetrné k životnému prostrediu a budú maximálne využívať obnoviteľné zdroje. Areál by preto mal zapadať do okolitého prostredia formou parkových úprav a spĺňať požadované regulačné normy.

„Časť komplexu je určená na predajné showroomy a už prebiehajú rokovania s viacerými záujemcami. Ďalšie budovy v komplexe môžu slúžiť na technologický vývoj a výskum, alebo na robotickú logistiku,“ objasnil riaditeľ spoločnosti Jan Palek. Po vydaní územného rozhodnutia firma požiadala o stavebné povolenie. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2024 a prví nájomníci by do objektu mohli prísť v roku 2025.