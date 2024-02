Hrnie sa strašné počasie: Už o chvíľu zaleje lejak túto časť Slovenska, toto sa stane do zajtra večera

Na územie Slovenska prichádzajú zrážky, ktoré majú byť v nasledujúcich hodinách intenzívne, spomína iMeteo. Netýka sa to však celej našej krajiny.

Ako ste možno pocítili aj na vlastnej koži, otepľuje sa a dnes sa objavil aj vietor, ktorý môže ešte v nasledujúcich hodinách vyčíňať. To ale ešte stále nie je všetko.

Niekde sa už teraz rozpršalo a v podobnom duchu sa bude niesť aj pondelok

„Od severu nás bude ovplyvňovať front, ktorý však neprinesie zrážky na celé naše územie. Zrážky by mali byť sústredené do severného Slovenska, konkrétne do Žilinského a Prešovského kraja,“ píše portál o počasí.

Nasledujúcich 24 hodín by dážď nemal utíchnuť, pričom na Orave, Liptove alebo Horehroní sa očakáva až 30 milimetrov zrážok. V Tatrách ešte o 20 milimetrov viac.

V dôsledku týchto zrážok môžu na niektorých miestach hroziť povodne.