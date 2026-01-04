Horské priechody sú pokryté čerstvým aj zľadovateným snehom. Jeden je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov

Ilustračná foto: TASR/Ján Krošlák

Zuzana Veslíková
TASR
Dávajte si na cestách dobrý pozor.

Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Horské priechody Cukmantel, Dobšiná, Donovaly, Huty, Javorník, Makov, Oravská Lesná, Podspády, Látky-Prašivá a Príslop majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom. Zľadovatený sneh hrúbky jedného centimetra je na horských priechodoch Vrchslatina a Zbojská. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe Zjazdnosť.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, výnimočne mokrý. Vrstva kašovitého snehu sa miestami nachádza na rýchlostnej ceste R3 v úsekoch obchvat Trstenej, Nižná – Tvrdošín a Sedliacka Dubová – Široká.

Pozor na zľadovatený sneh

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, vozovky sú prevažne suché až mokré. „Najmä vo vyšších polohách Slovenska sú cesty pokryté čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrúbky jeden až tri centimetre, na ceste II/531 Srdiečko – Bystrá a miestami na cestách na Orave do štyroch až piatich centimetrov,“ priblížila správa ciest. Tvrdí, že zľadovatený sneh je na úsekoch ciest II/542 Spišská Belá – Spišská Stará Ves, II/543 Hniezdne – Lysá nad Dunajcom a na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.

SSC opätovne upozorňuje aj na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a na Šturci od šiesteho do 13. kilometra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Nie som nadšený z Putina. Zabíja priveľa ľudí,“ povedal nespokojne Trump. Prezradil, či spolu hovorili…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac