Hororové zranenie na zápase: Futbalista si zlomil krk a hrozí mu ochrnutie. Zábery sú len pre silné žalúdky

Foto: YouTube (N小人物)

Tomáš Mako
SITA
Togskému futbalistovi hrozí ochrnutie.

Futbalový reprezentant afrického Toga utrpel hororové zranenie počas duelu čínskej druhej ligy. Samuel Asamoah si totiž zlomil krk, keď narazil hlavou do reklamnej LED tabule pri ihrisku.

Incident sa stal v nedeľu počas zápasu jeho klubu Kuang-si Pching-kuo. Videozáznam zachytáva 31-ročného stredopoliara, ako ho súper zatlačil a on narazil hlavou do reklamnej tabule.

Klub informoval, že Asamoah utrpel zlomeniny krčných stavcov a poškodenie nervov, podstúpil operáciu a jeho stav je stabilizovaný.

„Hrozí mu vysoký stupeň ochrnutia a vynechá všetky zostávajúce zápasy sezóny. Jeho kariéra môže byť vážne ohrozená,“ uviedol klub. Neskôr doplnil, že Asamoah sa zotavuje a jeho stav je stabilný.

Spomenuté čínske družstvo sa poďakovalo fanúšikom a verejnosti za podporu a sľúbilo informovať o ďalšom priebehu liečby po následných vyšetreniach.

Samuel Asamoah väčšinu kariéry strávil v Belgicku a do Číny prestúpil vlani. Za reprezentáciu Toga odohral šesť zápasov.

Podľa čínskych futbalových úradov bola reklamná tabuľa umiestnená tri metre od ihriska v súlade s medzinárodnými normami. Súper Čang Č‘-siung dostal za incident žltú kartu.

Znovu sa to stalo: Parlament na Novom Zélande zostal opäť paralyzovaný, poslanci predvádzali rituál Haka

