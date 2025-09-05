Horor na východe: Po obciach kráčal ozbrojený muž. Ľuďom sa mal vyhrážať zabitím, skončil v putách

Michaela Olexová
Muž sa mal pohybovať v okrese Svidník.

V ruke mal zbraň a vyhrážal sa obyvateľom zabitím. Rozrušení obyvatelia najprv privolali políciu do jednej z obcí, neskôr však bolo potrebné zasiahnuť aj v susednej.

Tam sa muža, ktorý vošiel do dvora jedného z rodinných domov, podarilo zadržať. Správu priniesli TV Noviny.

Vyhrážal sa, že nás pozabíja

„Vyhrážal sa, že nás pozabíja a tak. Zbraň mal, bol ozbrojený. Mal čierne čižmy, kožený plášť na sebe mal, no a tak ju držal pri sebe,“ uviedol jeden z miestnych obyvateľov.

Kvôli incidentu zasahovalo viacero policajných hliadok a muža nakoniec zadržali v Beňadikovciach. Jedna z napadnutých obyvateliek tvrdí, že si to mal „namieriť“ presne na ňu. „No a potom zdvihol a vystrelil, ale už som si nevšimla, že kde je alebo jak, lebo v tej panike som začala utekať, lebo mi prišlo zle.“

Polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu proti skupine obyvateľov. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nebude poskytovať ďalšie informácie, informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Novinka z Bory Mall: Česi dostali zelenú, na predaj si posvietil Protimonopolný úrad

