Horolezkyňa zahynula počas náročného výšľapu. Po roku čakania sa rozhodlo, súd odsúdil jej partnera

Horolezecký výlet sa zmenil na tragédiu. Dvojica partnerov v Rakúsku podcenila svoje schopnosti a pri náročnom výstupe na najvyššiu horu krajiny zomrela horolezkyňa. Teraz súd odsúdil jej partnera.
O verdikte informoval portál The Guardian, podľa ktorého bol muž odsúdený za smrť svojej partnerky z nedbanlivosti. Dostal päťmesačný podmienečný trest a pokutu 9400 eur. Rozsudok je neprávoplatný.
Zomrela na podchladenie, partner ju nechal na hore samu
Tragédia sa stala minulý rok v januári na najvyššom vrchu Rakúska, Grossglockner. Obaja partneri sa rozhodli pokoriť náročný výstup na horu, pričom podľa súdu bol z dvojice skúsenejší práve Thomas, a označil ho tiež za „výborného alpinistu“.
Situácia sa nečakane zvrtla v noci krátko pred cieľom, keď jeho priateľka Kerstin už nevládala pokračovať ďalej. Bola vyčerpaná a podchladená, preto sa muž rozhodol ísť hľadať pomoc. Kerstin však nechal na hrebeni kopca, hoci tam fúkal silný vietor.
Podľa Thomasových slov svoju priateľku priviazal ku skale pomocou závesu. Chcel si ľahnúť vedľa nej, no ona ho odohnala a povedala mu, aby šiel z hory preč. Thomas tiež priznal, že partnerku neuložil ani do pohotovostnej deky, ktorú mala so sebou. Kerstin nakoniec zomrela na podchladenie.
Podľa sudcu Norberta Hofera sa pár mal jednoznačne vrátiť, keďže Kerstin nemala dostatok skúseností na absolvovanie výstupu. Podľa vyšetrovania tiež mala nesprávnu obuv na daný terén. To všetko boli chyby, za ktoré je podľa súdu zodpovedný jej partner Thomas ako skúsenejší horolezec. Ten mal navyše zavolať pohotovostné zložky príliš neskoro.
Sudca však uznal to, že šiel po pomoc. „Nepovažujem vás za vraha. Nepovažujem vás za bezcitného,“ povedal Thomasovi pri vynášaní rozsudku. Dodal však, že vzhľadom na svoje skúsenosti s horolezectvom si mal uvedomiť, že schopnosti jeho partnerky neboli ani zďaleka dostatočné.
Podobný incident sa stal aj jeho bývalej priateľke
Proti Thomasovi tiež vypovedala jeho bývalá priateľka, ktorá na súde uviedla, že podobná situácia sa stala aj jej. V roku 2023 vystúpila s Thomasom na Grossglockner. Podľa nej ju v noci nechal na ceste samu po tom, ako sa jej vybila čelovka. „To bol zároveň náš posledný horský výlet, ktorý sme spolu absolvovali,“ povedala.
Prípad minulý rok otriasol Rakúskom a získal vysokú pozornosť novinárov a aktivistov.
